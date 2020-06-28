السعودية: تسجيل 40 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
كما أعلنت الوزارة تسجيل 3989 حالة إصابة جديدة بالفيروس بالإضافة إلى 2627 حالة تعافي، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 124.755 حالة.
سجلت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد، تسجيل 40 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.
وأفادت وزارة الصحة بالمملكة في تقريرها اليومي عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أن عدد الوفيات منذ أن تفشى الفيروس في آذار/مارس الماضي، وصل إلى 1551 حالة.
كما أعلنت الوزارة تسجيل 3989 حالة إصابة جديدة بالفيروس بالإضافة إلى 2627 حالة تعافي، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 124.755 حالة.
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