السعودية: تسجيل 40 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

سجلت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد، تسجيل 40 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.





وأفادت وزارة الصحة بالمملكة في تقريرها اليومي عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أن عدد الوفيات منذ أن تفشى الفيروس في آذار/مارس الماضي، وصل إلى 1551 حالة.



كما أعلنت الوزارة تسجيل 3989 حالة إصابة جديدة بالفيروس بالإضافة إلى 2627 حالة تعافي، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 124.755 حالة.









رام الله - دنيا الوطن