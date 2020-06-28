صحيفة: الوفد الأمريكي لم يلتق أي شخص من الحكومة الإسرائيلية

مبعوث ترامب لعملية السلام في الشرق الأوسط افي بيركوفتش

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، أن الوفد الأمريكي الذي وصل تل أبيب قبل يومين، لم يلتق أي شخص من الحكومة الإسرائيلية.



وقالت الصحيفة: "بعد يومين من وصول الوفد الأمريكي إلى إسرائيل لمناقشة قضية الضم، لم يلتق الوفد بالقيادة الإسرائيلية بعد".



وأضافت: "قد تكون اليوم مناقشة أو جولة للجنة رسم الخرائط".



ومن المتوقع أن يلتقي المبعوث الأمريكي، آفي بيركوفتش والسفير الأمريكي ديفيد فريدمان وعضو لجنة رسم الخرائط سكوت فيث برئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وشريكه وبيني غانتس ووزير الخارجية أشكنازي.



وقالت الصحيفة: إن هناك احتمالاً أن تعقد لجنة رسم الخرائط في هذه المرحلة، والتي تضم رئيس "كنيست" ياريف ليفين، ورونين بيرتس، المدير العام للوزارة، اجتماعات مع بيركوفيتش.



ووصل بيركوفتش إلى إسرائيل، يوم الجمعة برفقة السفير الأمريكي فريدمان، ومسؤولين كبار آخرين لمواصلة مناقشات البيت الأبيض الأسبوع الماضي حول الضم.



وكانت وكالة أنباء (رويترز) نقلت عن مسؤول أمريكي، قوله يوم الخميس: إن البيت الأبيض، لم يتوصل لقرار نهائي بشأن خطوات الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية.



وقال مسؤولون أمريكيون: إن اجتماعات استمرت ثلاثة أيام في البيت الأبيض؛ لمساعدين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بخصوص ما إذا كانت واشنطن، ستعطي إسرائيل ضوءاً أخضر لتضم أجزاء في الضفة الغربية، اختُتمت دون اتخاذ قرار نهائي.



وقال أحد المسؤولين: "لا يوجد حتى الآن قرار نهائي بشأن الخطوات التالية لتنفيذ خطة ترامب"، وأضاف مشترطاً عدم نشر هويته: أن ترامب، الذي يلتزم بسياسة داعمة لإسرائيل بشدة، شارك بالمشاورات.



وقال مسؤول أمريكي آخر: إن هناك حاجة لمزيد من "تقصي الحقائق" قبل تحديد قرار نهائي للولايات المتحدة.