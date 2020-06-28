الخارجية تُعلن عن موعد السفر للراغبين بالتوجه إلى الإمارات





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، لجميع المواطنين، الذين سجلوا لديها، والراغبين في السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، عن موعد السفر المخصص.وقالت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، إنه بالشراكة مع جهاز المخابرات العامة، وبمتابعة وجهود كبيرة، بذلتها سفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، مع الأشقاء في الأردن، ووزارة الخارجية والمغتربين الأردنية، ولجنة إدارة الأزمات، وسفير المملكة لدى دولة فلسطين، حصلت على الموافقات اللازمة لسفرهم، ووفقاً لذلك، عليهم التواجد إلى الاستراحة بمدينة أريحا غد الاثنين الساعة 12 ظهراً كحد أقصى، للتوجه إلى (معبر الكرامة).