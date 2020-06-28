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الكويت: تسجيل أكثر من 900 حالة شفاء من (كورونا) خلال 24 ساعة

الكويت: تسجيل أكثر من 900 حالة شفاء من (كورونا) خلال 24 ساعة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، شفاء 908 أشخاص من فيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 35494 شخصاً.

وأعلنت الوزارة عن تسجيل 551 إصابة جديدة بالعدوى، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة في البلاد إلى 44942، وتم تسجيل أربع حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع الوفيات المسجلة، حتى اليوم 348، بحسب ( الرأي الكويتية).

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة عبد الله السند في بيان: إن حالات الإصابة الـ 551 المسجلة اليوم، تضمنت 341 حالة لمواطنين كويتيين و210 حالات لغير الكويتيين.

وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، لفت السند إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة، بلغ 149 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد- 19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9100 حالة.

وأفاد السند، بأن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغ 3814 مسحة، مشيراً إلى أن مجموع عدد الفحوصات، بلغ 379338 فحصاً.

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