غانتس يأمر الجيش بالبحث عن جثامين شهداء فلسطينيين

وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس

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رام الله - دنيا الوطن

أمر وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، باستئناف البحث عن شهداء فلسطينيين، يحتجزهم الجيش منذ سنوات، ولا يعرف مكان دفنهم أو تشخيص هوياتهم.



وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت): إن التعليمات الجديدة تأتي في ظل الحديث عن تحريك ما بملف مفاوضات استعادة الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، حيث ينوي غانتس استخدامهم كورقة مساومة أمام حركة المقاومة الإسلامية (حماس).



في حين ذكرت الصحيفة، أن أي تقدم في هذا الملف، سيواجه وسيصطدم قريباً بخطوة الضم، ما يعني العودة للمربع الأول.



وفي نيسان/ أبريل 2017 كشفت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، أن إسرائيل أقرت بفقدان جثامين شهداء فلسطينيين "نفذوا هجمات ودفنوا في إسرائيل".



وقالت الصحيفة آنذاك، إن من بين 123 جثماناً، طالب ذووهم باستعادتهم، تم العثور فقط على اثنين، لافتة إلى أن جزءاً من الشهداء الفلسطينيين تم دفنهم من خلال شركات خاصة، والتخلص من الوثائق المتعلقة بهم.



وكان الجيش الإسرائيلي، قد بدأ عملية البحث عن الجثامين، خلال تولي موشيه يعالون وزارة الجيش (2013- 2016)، قبل أن يجمد عملية البحث لاحقاً، بحسب المصدر ذاته.