جنين: مصاب بفيروس (كورونا) شارك في عُرس وتنقل بين عدة بلدات





وبين صبيحات في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الأحد، أن المشاركة في المناسبات الاجتماعية من أعراس وبيوت عزاء، لها دور كبير وسريع في انتشار فيروس (كورونا) بين المواطنين، مشيراً إلى أنه تم أخذ 500 عينة يوم أمس من الدائرة الأولى للمصابين من بلدتي يعبد واليامون، والطب الوقائي بالمحافظة، يواصل عمله في رصد الخارطة الوبائية بالبلدتين.



وأوضح صبيحات، أنه في ضوء نتائج هذه العينات، ستكون هنالك آلية واضحة لمواصلة رسم الخارطة الوبائية.

رام الله - دنيا الوطنقال مدير صحة جنين، الدكتور وسام صبيحات: إن أحد المُصابين بفيروس (كورونا) في المحافظة، شارك في أحد الأعراس، وتنقل بين عدد من البلدات، كما زار قسم العيادات الخارجية بالمشفى الحكومي، وكذلك زار المحكمة الشرعية، ومختبراً خاصاً، وتم إغلاقها جميعاً لإتمام إجراءات التعقيم، وحصر المخالطين.