القدس: المشاركة بالمناسبات وعدم التباعد بالمساجد رفع عدد المصابين لـ 78

قال المدير العام لمركز بيت صفافا الطبي، فؤاد أبو حامد: إن مشاركة المواطنين بصورة كبيرة في المناسبات الاجتماعية من أعراس وبيوت عزاء، أو عدم التباعد خلال الصلاة في المساجد، وعدم التقيد بإجراءات الوقاية، رفع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في المدينة المحتلة إلى 78 حتى مساء أمس السبت.



وأضاف أبو حامد في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الأحد: أن الإصابات طالت جميع أحياء القدس، خاصة بيت حنينا وكفر عقب وسلوان، مشيراً في السياق إلى خطر الإصابة بالفيروس لكبار السن والمرضى، ما يهدد حياتهم بالخطر.



وفيما يتعلق بحالة الوفاة، التي سجلت بالقدس بالأمس، لفتاة تبلغ من العمر (19 عاماً)، أوضح أبو حامد، أن هذه الحالة هي الثالثة في القدس المحتلة منذ بداية الجائحة، لافتاً إلى أنها كانت تعاني من مشاكل في الجهاز التنفسي، حسب بيان لوزارة الصحة.

رام الله - دنيا الوطن