شؤون فلسطينية

الصحة بغزة.. لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالقطاع بعد إجراء 23 عينة

الصحة بغزة.. لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالقطاع بعد إجراء 23 عينة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد 28 حزيران/ يونيو 2020، عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع، مع إجراء 23 عينة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي لها: إن عدد الحالات المؤكد إصابتها في غزة، منذ تفشي الوباء في آذار/ مارس الماضي، وصلت إلى 72 حالة، شفي منها 57 حالة، وما زالت 14 حالة نشطة، بينما سجّل القطاع وفاة وحيدة بفيروس (كورونا)  لمسنة.

وبلغ إجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة 12533 عينة منها 12461 عينة سلبية و72 عينة إيجابية، حيث بلغ عدد مراكز العزل والحجر الصحي 5 مراكز، موزعة على جميع المحافظات، منها المدارس والعيادات والمستشفيات، علماً أن مراكز حجر بيت حانون ورفح، يتم تطهيرها وتعقيمها.

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