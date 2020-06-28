وزير التعليم العالي: استمرارية التعليم الإلكتروني مرتبطة بدرجة انتشار وباء (كورونا)

قال وزير التعليم العالي، الدكتور محمود أبو مويس: إن التعليم الإلكتروني، أثبت نجاحه بشكل عام في ظل جائحة (كورونا) رغم المعيقات والمصاعب، والتي تمثلت في بعض المساقات العملية والميدانية، التي تحتاج إلى تعليم وجاهي، مشيراً إلى أن استمرارية التعليم الإلكتروني مرتبطة بدرجة انتشار الوباء.



وأوضح أبو مويس في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، أن الطلبة لن يخسروا عامهم الدراسي في ظل جائحة (كورونا)، وذلك بقرار من الحكومة، في الحفاظ على ديمومة الحياة التعليمية، لافتاً إلى قرار مجلس التعليم العالي في إبقاء التعليمإالكترونياً على ما هو عليه.



وشدد أبو مويس على ضرورة الاستناد على عدة أسس في التعامل مع الوباء، كالعزم والإرادة والصبر، مؤكداً على أهمية وجود قرارات حكومية وازنة، تتماشي والحالة الوبائية في فلسطين.

رام الله - دنيا الوطن