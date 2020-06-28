الكيلة تتوقع وجود مئات إصابات (كورونا) في الخليل وتُعلن عن إجراءات جديدة

وزيرة الصحة مي الكيلة

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، اليوم السبت، إن الحالة الوبائية في محافظة الخليل خطرة، وبناء عليه تقرر تعليق الجراحات المبرمجة في المستشفيات كافة، متوقعة وجود مئات الإصابات غير المكتشفة بفيروس (كورونا) في المحافظة.



وأضافت الكيلة في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ الخليل جبرين البكري، أن 1174 إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد، سجلت في محافظة الخليل، وتوقعت وجود مئات الحالات غير المكتشفة.



وكشفت: تم اليوم دفن المواطن من الخليل، والذي توفي يوم أمس بعد إصابته بفيروس (كورونا)، وذلك تحت إجراءات طبية خاصة اعتماداً على بروتوكولات صحية عالمية"، وتقدمت لأسرة الفقيد وللفقيدة الشابة من القدس بالتعازي والمواساة، مطالبة الشعب الفلسطيني بالالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، حتى لا نفقد أعزاء آخرين".



وأكدت وزيرة الصحة، أن طواقم الوزارة، أجرت أكثر من 108 آلاف فحص (كورونا) منذ بدء الجائحة في فلسطين.



وقررت وزيرة الصحة، تعليق كافة الجراحات المبرمجة في المستشفيات، ووقف العيادات الخارجية في المستشفيات والرعاية الصحية الأولية، لافتةً إلى استمرار برامج تطعيم الأطفال، وأنه سيتم علاج مرضى (كورونا) للحالات الصعبة والمتوسطة في مستشفى دورا الحكومي، كما أنه تم اعتماد مركز (كوفيد- 19) في حلحول لفرز المصابين بالفيروس.



أوضحت الكيلة، أنه سيتم علاج مرضى فيروس (كورونا) للحالات الصعبة والمتوسطة في مستشفى دورا الحكومي، واعتماد مركز (كوفيد- 19) في حلحول؛ لفرز المصابين بالفيروس، مضيفة: "ربما سنحتاج لكوادر طبية، إضافية من المحافظات الأخرى لدعم (كوادرنا) في محافظة الخليل".