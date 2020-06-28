صحة غزة: قرار بتشكيل لجنة وطنية عليا لتوثيق بيانات المواليد والوفيات

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر وكيل وزارة الصحة، الدكتور يوسف أبو الريش، قراراً بتشكيل لجنة وطنية عليا؛ لتوثيق بيانات المواليد والوفيات، يكون مهامها وضع ضوابط ومعايير توثيق بيانات المواليد والوفيات في محافظات غزة، والإشراف عليها، إضافة إلى تطوير آلية التسجيل الإلكتروني، بشكل مشترك بين وزارتي الصحة والداخلية؛ لضمان توحيد البيانات، وإصدار أرقام موحدة للمواليد والوفيات.



ويترأس اللجنة، الوكيل المساعد للمعلومات والتخطيط بوزارة الصحة، المهندس أسامة قاسم، ويضم في عضويتها مدير وحدة نظم المعلومات الصحية، ومدير وحدة تكنولوجيا المعلومات ومندوب عن الإدارة العامة للمستشفيات، وعن الرعاية الأولية، ومدير عام الأحوال المدنية، بوزارة الداخلية، ومدير عام الحاسوب ونظم المعلومات بوزارة الداخلية، ومندوب عن المعهد الوطني للصحة العامة.



تأتي هذه اللجنة، بناء على أهداف وحدة نظم المعلومات الصحية وتوصيات منظمة الصحة العالمية ذات العلاقة، بتشكيل لجنة وطنية عليا؛ لتوثيق بيانات المواليد والوفيات في دول الشرق الأوسط.