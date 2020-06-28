بحرية الاحتلال تُهاجم الصيادين قبالة شاطئ غزة

هاجمت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة غزة، ومدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة بالرصاص، وفتحت خراطيم المياه صوبهم.





وأفادت الوكالة الفلسطينية الرسمية، بأن زوارق بحرية الاحتلال، هاجمت مراكب الصيادين قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وهي على بعد نحو ثلاثة أميال، وفتحت خراطيم المياه صوبها، وأجبرتها على الهروب إلى شاطئ البحر.





كما أطلقت زوارق بحرية الاحتلال، الرصاص، وفتحت خراطيم المياه، صوب مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة خانيونس، ما ألحق أضراراً في أحد المراكب، واضطرار الصيادين للخروج إلى شاطئ البحر، خوفاً من الإصابة برصاص الاحتلال.





يشار إلى أن بحرية الاحتلال، تتعمد يومياً، استهداف الصيادين في بحر غزة، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.

رام الله - دنيا الوطن