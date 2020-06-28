عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى، تحت حماية شرطة الاحتلال.



وأفادت مصادر محلية، أن 87 مستوطنًا، بينهم 30 طالبًا من طلاب المعاهد الدينية، اقتحموا المسجد الأقصى، صباح اليوم.



وأشارت المصادر إلى أن الاقتحامات، جرت تحت حماية شرطة الاحتلال، في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى، وانطلقت من باب المغاربة.



ولفتت المصادر، إلى أن المستوطنين، اقتحموا باحات المسجد، في ظل إخلاء شرطة الاحتلال المنطقة الشرقية، من المسلمين المرابطين في المسجد.



وفي سياق متصل، واصلت مجموعات من فلسطينيي الـ 48، تسيير "قوافل الرباط"، والتي تنطلق من مدن مختلفة، نحو المسجد الأقصى للصلاة والرباط فيه، ضمن الخطوات؛ لمواجهة اقتحامات المستوطنين المتكررة.