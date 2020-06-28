محافظ نابلس يُقرر إغلاق مخيم بلاطة بعد 68 إصابة (كورونا) نشطة

مخيم بلاطة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان، اليوم الأحد، إغلاق مخيم بلاطة شرق نابلس.



وأوضح رمضان في بيان صدر عنه، أن الإغلاق جاء حماية للمواطنين بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا).



يشار إلى أن عدد الإصابات في محافظة نابلس بلغت 68 إصابة نشطة.