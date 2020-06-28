الاحتلال يُخطر مواطنًا بإخلاء أرضه غرب سلفيت

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رام الله - دنيا الوطن

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنًا من قرية حارس غرب سلفيت، إخطاراً بإخلاء أرضه المزروعة.



وقال رئيس مجلس قروي حارس، عمر سمارة: إن الأرض التي تقع غرب حارس بمحاذاة مستوطنة (كريات نطافيم)، تعود ملكيتها للمواطن حسن عودة سلطان، وتبلغ مساحتها 10 دونمات، ومزروعة بعشرات أشجار التين والزيتون.



وأشار إلى أن الاحتلال، أمهل صاحب الأرض، مدة شهر من تاريخ الإخطار؛ للاعتراض.



ويستهدف الاحتلال قرية حارس من خلال أعمال التجريف واقتلاع لأشجار الزيتون والإخطارات، والتي كان آخرها إخطار إخلاء للأرض بدعوى "تغيير معالمها" وفق مزاعمهم.