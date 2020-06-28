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شؤون فلسطينية

فتح ترحب بدعوة حماس للوحدة في مواجهة مخططات تصفية قضيتنا

فتح ترحب بدعوة حماس للوحدة في مواجهة مخططات تصفية قضيتنا
أمين سر اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح جبريل رجوب
رام الله - دنيا الوطن
رحب أمين سر اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) جبريل رجوب، بالبيان الذي أصدره المكتب السياسي لـ (حماس) مؤخراً، والذي يدعو إلى توحيد الجهود الفلسطينية، ورص الصفوف، ووضع خطة وطنية لمواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها (صفقة القرن)، وقرار دولة الاحتلال بضم أجزاء من الضفة.

وقال الرجوب في بيان صحفي، نقلته الوكالة الفلسطينية الرسمية اليوم الأحد: إن أيدي (فتح) ممدودة دائماً للوحدة ورص الصفوف، مذكراً؛ إن الوحدة الوطنية، هي إحدى أهم الركائز، التي انطلقت الثورة الفلسطينية من أجلها عام 1965، وهي إحدى أهم ركائز النضال الوطني الفلسطيني، والتي من دونها لا يمكن التصدي للمشروع الصهيوني ودحره، ولا يمكن التصدي لـ (صفقة القرن)، ومخطط الضم، وكنس الاحتلال عن أرضنا وشعبنا.

وأكد أن الخطر الراهن، والمتمثل بصفقة (ترامب- نتنياهو) المشؤومة، مصيري ووجودي، يهدد القضية الفلسطينية، وحقوق شعبنا الفلسطيني الوطنية المشروعة بالتصفية، مشيراً إلى أن هذا الواقع الخطير، يتطلب منا جميعاً، أن ننحي جانباً كافة خلافتنا الداخلية، وأن نتوحد في جبهة وطنية فلسطينية موحدة؛ لإسقاط مؤامرات الضم والصفقة، فشعبنا أولاً، والعالم الذي يتضامن معنا اليوم، ينتظر منا مثل هذه الخطوة الحاسمة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.

وقال الرجوب: إن التاريخ والأجيال المقبلة لن ترحمنا، فعلينا جمعياً أن نتحمل المسؤولية الوطنية في الدفاع عن شعبنا وقضيتنا واستعادة أرضنا المقدسة السليبة، والحفاظ على مكاسبنا الوطنية.

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