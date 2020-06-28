نافذ عزام: لا زال شعبنا يملك القدرة على الفعل وإسقاط كل المؤامرات
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، الشيخ نافذ عزام، اليوم الأحد: الشعب الفلسطيني قدم تضحيات كبيرة دفاعًا عن أرضه، واليوم لازال شعبنا يملك القدرة على الفعل، وإسقاط كل المؤامرات.
وأضاف خلال مؤتمر الفصائل الفلسطينية، "موحدون في مواجهة قرار الضم و(صفقة القرن): "الاحتلال لن يكترث بالإدانات، ما يؤثر فيه ويردعه هو الصمود والتلاحم في مقاومة هذه الهجمة، التي يمثلها الإرهاب الإسرائيلي".
ودعا إلى اجتماع عاجل للأمناء العامين للفصائل، وهو ضرورة لترسيخ وحدة الموقف في مواجهة التحديات.
وختم: نحتاج إلى وقفة عربية وإسلامية جادة وفاعلة، في مواجهة هذا التغول على ثوابتنا وحقوقنا.
قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، الشيخ نافذ عزام، اليوم الأحد: الشعب الفلسطيني قدم تضحيات كبيرة دفاعًا عن أرضه، واليوم لازال شعبنا يملك القدرة على الفعل، وإسقاط كل المؤامرات.
وأضاف خلال مؤتمر الفصائل الفلسطينية، "موحدون في مواجهة قرار الضم و(صفقة القرن): "الاحتلال لن يكترث بالإدانات، ما يؤثر فيه ويردعه هو الصمود والتلاحم في مقاومة هذه الهجمة، التي يمثلها الإرهاب الإسرائيلي".
ودعا إلى اجتماع عاجل للأمناء العامين للفصائل، وهو ضرورة لترسيخ وحدة الموقف في مواجهة التحديات.
وختم: نحتاج إلى وقفة عربية وإسلامية جادة وفاعلة، في مواجهة هذا التغول على ثوابتنا وحقوقنا.
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