نافذ عزام: لا زال شعبنا يملك القدرة على الفعل وإسقاط كل المؤامرات



ودعا إلى اجتماع عاجل للأمناء العامين للفصائل، وهو ضرورة لترسيخ وحدة الموقف في مواجهة التحديات.



وختم: نحتاج إلى وقفة عربية وإسلامية جادة وفاعلة، في مواجهة هذا التغول على ثوابتنا وحقوقنا.

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، الشيخ نافذ عزام، اليوم الأحد: الشعب الفلسطيني قدم تضحيات كبيرة دفاعًا عن أرضه، واليوم لازال شعبنا يملك القدرة على الفعل، وإسقاط كل المؤامرات.وأضاف خلال مؤتمر الفصائل الفلسطينية، "موحدون في مواجهة قرار الضم و(صفقة القرن): "الاحتلال لن يكترث بالإدانات، ما يؤثر فيه ويردعه هو الصمود والتلاحم في مقاومة هذه الهجمة، التي يمثلها الإرهاب الإسرائيلي".