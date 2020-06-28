عاجل

  • وزيرة الصحة مي الكيلة في مؤتمر صحفي: 1174مصاباً بفيروس كورونا في محافظة الخليل

  • غنام: لا إغلاق لرام الله والبيرة والحواجز للتأكد من شروط السلامة

شؤون فلسطينية

هيئة سوق رأس المال توافق على نشرة إصدار سندات تجارية لشركة (أبيك)

هيئة سوق رأس المال توافق على نشرة إصدار سندات تجارية لشركة (أبيك)
رام الله - دنيا الوطن
وافقت هيئة سوق رأس المال، على نشرة الإصدار الخاص بسندات الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أبيك) وبقيمة إجمالية تناهز 74 مليون دولار أمريكي، حيث نجحت شركة أبيك في تغطية هذا الإصدار الخاص من خلال اكتتاب مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية في فلسطين بهذه السندات.

ويأتي نجاح هذا الإصدار تتويجاً لقيام مجلس إدارة الهيئة بتوفير البيئة القانونية والتنظيمية الممكنة واللازمة لإصدار السندات التجارية في فلسطين، من خلال إصدار الأطر القانونية الناظمة، وترخيص الجهات المساندة لعملية إصدار السندات التجارية، مثل الحافظ الأمين، وأمين الإصدار، ومدير الإصدار.

يذكر، أن هذا هو الإصدار الثالث من السندات لشركة (أبيك) وهو إصدار خاص، وليس إصداراً عاماً، وبالتالي لن يتم إدراج هذه السندات في السوق المالي للتداول، وذلك استناداً إلى قانون الأوراق المالية رقم 12 لعام 2004 والتشريعات الثانوية الصادرة بموجبه تحديداً تعليمات الإصدار رقم 5 لعام 2008.

وتأتي موافقة الهيئة على نشرة الإصدار الخاص لهذه السندات التجارية في إطار جهود الهيئة في تنويع الأدوات التمويلية المتاحة للشركات من خلال القطاع المالي غير المصرفي مثل السندات التجارية، وذلك من خلال توفير البيئة التنظيمية والقانونية اللازمة، وبتكلفة ملائمة ومخاطر مضبوطة، هذا بالإضافة إلى رفد حقوق مالكي السندات من جهة، وحقوق المساهمين من جهة أخرى بعوائد إضافية وأرباح مستقرة.

وتعتبر السندات التجارية من الأدوات التمويلية المستخدمة في النظام المالي، ويتم اللجوء إليها من قبل الشركات كأحد الخيارات المتاحة؛ لتوفير تمويل كبير الحجم نسبياً.

أخبار ذات صلة

محافظ نابلس يُقرر إغلاق مخيم بلاطة بعد 68 إصابة (كورونا) نشطة

محافظ نابلس يُقرر إغلاق مخيم بلاطة بعد 68 إصابة (كورونا) نشطة

الاحتلال يُخطر مواطنًا بإخلاء أرضه غرب سلفيت

الاحتلال يُخطر مواطنًا بإخلاء أرضه غرب سلفيت

فتح ترحب بدعوة حماس للوحدة في مواجهة مخططات تصفية قضيتنا

فتح ترحب بدعوة حماس للوحدة في مواجهة مخططات تصفية قضيتنا

نافذ عزام: لا زال شعبنا يملك القدرة على الفعل وإسقاط كل المؤامرات

نافذ عزام: لا زال شعبنا يملك القدرة على الفعل وإسقاط كل المؤامرات

جمعية واعد: خطورة كبيرة على الأسرى من انتشار فيروس (كورونا)

جمعية واعد: خطورة كبيرة على الأسرى من انتشار فيروس (كورونا)

مزهر: تَغوّل العدوان الإسرائيلي والأمريكي على حقوقنا نتاج (أوسلو)..والانقسام دمرنا

مزهر: تَغوّل العدوان الإسرائيلي والأمريكي على حقوقنا نتاج (أوسلو)..والانقسام دمرنا

الحية: غزة جاهزة لحماية المشروع الوطني وقادرة على انتزاع حقوق الشعب الفلسطيني

الحية: غزة جاهزة لحماية المشروع الوطني وقادرة على انتزاع حقوق الشعب الفلسطيني

الوزير الصالح: نثمن رفض مقاطعات وبلديات فرنسية لمخططات الضم الإسرائيلية للأغوار

الوزير الصالح: نثمن رفض مقاطعات وبلديات فرنسية لمخططات الضم الإسرائيلية للأغوار

التعليقات

الدنيا حكايات

اشتية وقطاع غزة

اشتية وقطاع غزة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يُخطر مواطنًا بإخلاء أرضه غرب سلفيت

الاحتلال يُخطر مواطنًا بإخلاء أرضه غرب سلفيت

هيئة سوق رأس المال توافق على نشرة إصدار سندات تجارية لشركة (أبيك)

هيئة سوق رأس المال توافق على نشرة إصدار سندات تجارية لشركة (أبيك)

الوزير الصالح: نثمن رفض مقاطعات وبلديات فرنسية لمخططات الضم الإسرائيلية للأغوار

الوزير الصالح: نثمن رفض مقاطعات وبلديات فرنسية لمخططات الضم الإسرائيلية للأغوار

الخارجية: رفع العلم الفلسطيني فوق مبنى بلدية باترسون في ولاية نيو جيرسي

الخارجية: رفع العلم الفلسطيني فوق مبنى بلدية باترسون في ولاية نيو جيرسي

تيسير خالد: تبادل الأراضي كانت فكرة خاطئة ولم تعد قائمة

تيسير خالد: تبادل الأراضي كانت فكرة خاطئة ولم تعد قائمة

الاحتلال يُبعد مقدسيًا عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع

الاحتلال يُبعد مقدسيًا عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع

التنمية: 50% من النساء اللواتي يرأسن أسر مستفيدات من مساعدات (كورونا)

التنمية: 50% من النساء اللواتي يرأسن أسر مستفيدات من مساعدات (كورونا)

الاحتلال يعتقل شابين شرق القدس

الاحتلال يعتقل شابين شرق القدس

منوعات

سجن وتغريم سما المصري بتهمة &#34;التحريض على الفسق والفجور&#34;

سجن وتغريم سما المصري بتهمة "التحريض على الفسق والفجور"

فنانة سورية مشهورة تعلن إصابتها بمرض نفسي حاد

فنانة سورية مشهورة تعلن إصابتها بمرض نفسي حاد

بعد الضجة التي أثارتها خطوبتهما منذ أسابيع.. انفصال حسن شاكوش عن خطيبته

بعد الضجة التي أثارتها خطوبتهما منذ أسابيع.. انفصال حسن شاكوش عن خطيبته

الموت يفجع فناناً مصرياَ بسبب (كورونا)

الموت يفجع فناناً مصرياَ بسبب (كورونا)

ياسمين عبد العزيز تعلق على علاقة الوزن الزائد بالحب

ياسمين عبد العزيز تعلق على علاقة الوزن الزائد بالحب

الكشف عن تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي وعبد الله مشرف

الكشف عن تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي وعبد الله مشرف

أول ظهور لعبير فريد شوقي بعد شفائها من فيروس (كورونا)

أول ظهور لعبير فريد شوقي بعد شفائها من فيروس (كورونا)

فيديو نادر.. عادل إمام ويونس شلبي وسعيد صالح في مشهد من كواليس أحد الأفلام

فيديو نادر.. عادل إمام ويونس شلبي وسعيد صالح في مشهد من كواليس أحد الأفلام

الكوميديا تعيد نادين نجيم إلى جمهورها

الكوميديا تعيد نادين نجيم إلى جمهورها

قلب وخرزة زرقاء.. هكذا احتفل أحمد السقا بيوم ميلاد زوجته

قلب وخرزة زرقاء.. هكذا احتفل أحمد السقا بيوم ميلاد زوجته

عربي

مقتل أربعة عناصر شرطة بهجوم لمسلحي (تنظيم الدولة) في محافظة ديالي العراقية

مقتل أربعة عناصر شرطة بهجوم لمسلحي (تنظيم الدولة) في محافظة ديالي العراقية

إقرار البرلمان العربي لاستراتيجية ضد تركيا وإيران يثير تفاعلاً.. إليكم ما هو

إقرار البرلمان العربي لاستراتيجية ضد تركيا وإيران يثير تفاعلاً.. إليكم ما هو

تقارير سورية: ستة قتلى في هجوم جوي منسوب لإسرائيل

تقارير سورية: ستة قتلى في هجوم جوي منسوب لإسرائيل

حل أكثر من 90% من القضايا في مفاوضات سد النهضة

حل أكثر من 90% من القضايا في مفاوضات سد النهضة