الحية: غزة جاهزة لحماية المشروع الوطني وقادرة على انتزاع حقوق الشعب الفلسطيني

عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس خليل الحية

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، خليل الحية، الأحد: "اليوم الوحدة الوطنية التي ننشدها تتحقق بمشاركة الجميع في هذا اللقاء الوطني، ونريد عملاً وحدوياً وطنياً ينطلق من هنا، وينتقل إلى كل أرجاء الوطن".



وأضاف الحية، خلال لقاءً وطني لمواجهة الضم و(صفقة القرن) "المقاومـة الفلسطينية الشاملة، وعلى رأسها الكفاح المسلح، هي واجب الوقت اليوم، لمواجهة الاحتلال، وليعلم الاحتلال أن يدنا طويلة كشعب".



وأشار عضو المكتب السياسي لـ (حماس)، إلى أن غزة جاهزة لحماية المشروع الوطني، وقادرة على انتزاع حقوق الشعب الفلسطيني، بكافة الوسائل المشروعة.



وشدد على أن الوحدة الوطنية، تحتاج إلى إيمان بالشراكة، ومبادرة سريعة للاجتماع القيادي المقرر؛ لوضع خطة نتفق عليها؛ لتكون النواة الأولى للمواجهة مع الاحتلال.



وأكد أن المواقع المستهدفة من الضم، هي المواقع الأولى في الاشتباك مع الاحتلال.