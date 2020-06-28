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شؤون فلسطينية

الخارجية: رفع العلم الفلسطيني فوق مبنى بلدية باترسون في ولاية نيو جيرسي

الخارجية: رفع العلم الفلسطيني فوق مبنى بلدية باترسون في ولاية نيو جيرسي
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية: إن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية، أكد أنه سيرفع هذا اليوم العلم الفلسطيني على مبنى بلدية باترسون في ولاية نيو جيرسي، وذلك وفقاً لقرار من بلدية المدينة، تكريماً للجالية الفلسطينية في المدينة، ودورها في مد يد العون والمساعدة لسكان المدينة، ومساهماتها الكبيرة في دعم الاحتياجات الصحية والمعيشية للمواطنين.

وقرر مركز الجالية في المدينة، تنظيم فعالية رفع العلم، تحت شعار رفض (صفقة القرن) ومشروع ضم الأراضي الفلسطينية.

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