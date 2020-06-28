تيسير خالد: تبادل الأراضي كانت فكرة خاطئة ولم تعد قائمة

تيسير خالد

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رام الله - دنيا الوطن

قال تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: إن تبادل الأراضي، كانت فكرة خاطئة، طرحت قبل عشرين عاماً في المفاوضات، التي كانت تجري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على أساس تعديل طفيف في الحدود، ولكنها لم توثق ولم تطرح أو تدرس في أي هيئة من هيئات منظمة التحرير الفلسطينية، على أي مستوى من المستويات، ولم تكن ملزمة بأي حال من الأحوال، ولم تعد قائمة على الإطلاق، في ضوء التطورات اللاحقة، والتي شهدت خاصة مع حكومات نتنياهو، مصادرة مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، ونشاطات استيطانية غير مسبوقة.



جاء ذلك، رداً على أقوال نسبت لمسؤول رفيع في حزب (أزرق أبيض) في حديث له مع موقع (المونيتور) الأميركي، أكد فيها إنّ الضمّ الذي يعتزم الاحتلال الإسرائيلي تطبيقه في الضفة الغربية يمكن تسميته بـ"مخطّطة تعزيز القدس"، مقابل تبادل أراضٍ، وأنّ الاحتلال، سيعلن ضمّ (غوش عتصيون) و(معاليه أدوميم) ما يعزّز سيطرة الاحتلال على القدس من الشرق والجنوب، في مقابل تنازل الاحتلال عن كل البلدات المقدسيّة الواقعة خارج جدار الضم والتوسع، وأنه يمكن تطبيق الفكرة ذاتها (الضم وتبادل الأراضي) في مستوطنة (أرئيل)، مقابل منح السلطة الفلسطينيّة السيطرة على مناطق (ج) قرب قلقيليّة لبناء مناطق صناعية وحدائق (هايتك).



وجدد خالد رفض الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، لفكرة تعديل الحدود، وتبادل الأراضي، التي استخدمتها كل من حكومة إسرائيل والإدارة الأميركية كقاعدة انطلاق؛ لتثبيت المستوطنات غير الشرعية أساساً، وهي مستوطنات استعمارية أقامتها إسرائيل خلافاً للقانون، واتفاقية جنيف الرابعة، وخلافاً لقرارات الشرعية الدولية، ولإضفاء الشرعية عليها.



واعتبر خالد، أن مجرد الحديث في تعديل الحدود، وتبادل الأراضي، مهما كانت المساحات صغيرة ومحدودة، يشكل تنازلاً كبيراً لا مسوغ له تحت أي ظرف من الظروف، قبل أن تبدي إسرائيل استعدادها للانسحاب الكامل من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران عام 1967 بما فيها القدس الشرقية المحتلة.