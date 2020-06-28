مُحلل عسكري إسرائيلي يتوقع ردود الفعل المحلية والإقليمية والدولية بعد الضم

هذه هي التوقعات التي تقوم على تقديرات الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.



نتنياهو:

أبو مازن:



الهدف الآن: هو منع حدوث عمليات أمنية ضد الإسرائيليين، على المحاور الرئيسية بالضفة الغربية، ومساعدة (شاباك) في إحباط هذه العمليات، وسيركز على حماس بالضفة، لمنعها من النجاح في التسبب بتصعيد الأوضاع بالضفة، أو تنفيذ العمليات، والتقديرات أن التصعيد بالضفة، سيستمر عدة أسابيع فقط.



غزة:





حماس ستقود الاحتجاجات على الضم بغزة، وربما تحدث تظاهرات بالقرب من الجدار الحدودي، وهناك توقعات أن تقوم حركة الجهاد الإسلامي أو منظمات أخرى، بإطلاق صواريخ تجاه الغلاف.





الجيش الإسرائيلي، أعد خطة للرد السريع والرادع على أي صاروخ، لمنع حدوث التصعيد، وفي حال تدهور الأوضاع الأمنية، الجيش مستعد لتصعيد قد ينتهى بحرب كبيرة داخل قطاع غزة.



القدس:





أي أحداث أو تظاهرات في المسجد الأقصى، أو حوادث وقوع قتلى فلسطينيين أو إسرائيليين في القدس، قد تؤدي الى تصعيد الأوضاع الأمنية بعد الضم.



التظاهرات في الضفة:





أبو مازن غير معني بالعنف، والتوقعات تشير إلى أن التظاهرات بالضفة، لن تكون أقوى من تلك التي حدثت بعد الإعلان عن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وهناك توقعات في حال عدم مساس إسرائيل بمصادر رزق السكان بالضفة، فإن الاحتجاجات سرعان ما تنتهي.



إيران:





إيران ستحاول تحريض الفلسطينيين ضد الضم، وفرض إملاءاتها عليهم، وخلال ذلك قد تنجح حركة الجهاد الإسلامي، بجر حركة حماس لمواجهة عسكرية مع إسرائيل بعد الضم.





الأردن:



متوقع حدوث تظاهرات بعد تطبيق الضم، قد يقوم بها الفلسطينيون هناك، بقيادة حركة الاخوان المسلمين، لكن الملك عبد الله وأجهزته الأمنية سوف يحتوون هذه التظاهرات لعدم تعريض نظام الحكم للخطر، ورد الفعل الأردني الرسمي، سيكون مرتبطاً بضم الأغوار، عندها متوقع أن يعلق الملك عبد الله العلاقات مع إسرائيل لفترة قصيرة، أو يقوم بسحب السفير الأردني من إسرائيل.





لبنان:



متوقع قيام اللاجئين الفلسطينين هناك بالتظاهرات احتجاجاً على الضم، وقد تقوم بعض الفصائل بإطلاق صواريخ من لبنان، لكن الجيش اللبناني سوف يمنع التظاهرات على الحدود مع إسرائيل، فحكومة لبنان التي ترتكز على (حزب الله)، ليست معنية بهذه المرحلة بمواجهة عسكرية مع إسرائيل.





مصر والدول العربية:



متوقع عقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية، للتحذير من تداعيات الضم، وقد تطالب الدول العربية، مجلس الأمن بعقد جلسة خاصة لمناقشة الضم.





تركيا:



من الصعب توقع ردة فعل تركيا على الضم.





الاتحاد الأوروبي:



رغم التهديدات بفرض العقوبات، فليس من المتوقع أن يعمل الاتحاد الأوروبي كجسد واحد ضد إسرائيل بعد الضم، حيث أنه لا يوجد إجماع أوروبي حول مسألة الضم، وقد تكتفي الدول الأوروبية الكبرى مثل فرنسا وألمانيا بالشجب، وقد تكتفي بعض الدول الأوروبية بفرض العقوبات الشكلية على إسرائيل.





الأمم المتحدة والمحكمة الدولية:



وهذه هي المصادر الرئيسية التي تقلق إسرائيل، خصوصاً اتخاذ قرار في المحكمة الدولية ضد إسرائيل بعد الضم، حول توقيف شخصيات سياسية وعسكرية إسرائيلية، والتحقيق معها في جرائم حرب ضد الفلسطينيين.



متوقع أن تقوم بعض الدول بالأمم المتحدة، مثل روسيا والصين، بشجب الضم، لكن مع معارضة أمريكية واضحة، لن يتم اتخاذ أي قرار بالأمم المتحدة ضد الضم.

سوف ينفذ الضم في الأول من تموز/ يوليو، لكن بشكل رمزي، بحيث لا يجعل أي إنسان فلسطيني، مواطناً في دولة إسرائيل، ولا يؤدي إلى تغييرات كبيرة في الوضع الحالي بالضفة.لن يقوم بكسر القواعد، الشارع الفلسطيني سيرد بتظاهرات ومواجهات مع الجيش الإسرائيلي، وفي حال تصاعد حدة المواجهات، الجيش الإسرائيلي سيرد بسرعة وقوة، حسب الخطة المجهزة التي تم التدرب عليها.