عاجل

  • وزيرة الصحة مي الكيلة في مؤتمر صحفي: 1174مصاباً بفيروس كورونا في محافظة الخليل

  • غنام: لا إغلاق لرام الله والبيرة والحواجز للتأكد من شروط السلامة

شؤون فلسطينية

مُحلل عسكري إسرائيلي يتوقع ردود الفعل المحلية والإقليمية والدولية بعد الضم

مُحلل عسكري إسرائيلي يتوقع ردود الفعل المحلية والإقليمية والدولية بعد الضم
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
مقال مترجم، بقلم المحلل العسكري: رون بن يشاي – يديعوت

هذه هي التوقعات للضم، نتنياهو سوف يختار ضم رمزي، وأبو مازن لن يكسر القواعد، ولن يتوجه إلى العنف، والجيش الإسرائيلي، يستعد لاندلاع تصعيد بغزة، فكيف سيكون رد الشارع الفلسطيني، ودول المنطقة، والمجتمع الدولي على الضم؟ 

هذه هي التوقعات التي تقوم على تقديرات الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.

نتنياهو: سوف ينفذ الضم في الأول من تموز/ يوليو، لكن بشكل رمزي، بحيث لا يجعل أي إنسان فلسطيني، مواطناً في دولة إسرائيل، ولا يؤدي إلى تغييرات كبيرة في الوضع الحالي بالضفة.

أبو مازن: لن يقوم بكسر القواعد، الشارع الفلسطيني سيرد بتظاهرات ومواجهات مع الجيش الإسرائيلي، وفي حال تصاعد حدة المواجهات، الجيش الإسرائيلي سيرد بسرعة وقوة، حسب الخطة المجهزة التي تم التدرب عليها.

الهدف الآن: هو منع حدوث عمليات أمنية ضد الإسرائيليين، على المحاور الرئيسية بالضفة الغربية، ومساعدة (شاباك) في إحباط هذه العمليات، وسيركز على حماس بالضفة، لمنعها من النجاح في التسبب بتصعيد الأوضاع بالضفة، أو تنفيذ العمليات، والتقديرات أن التصعيد بالضفة، سيستمر عدة أسابيع فقط.

غزة:

حماس ستقود الاحتجاجات على الضم بغزة، وربما تحدث تظاهرات بالقرب من الجدار الحدودي، وهناك توقعات أن تقوم حركة الجهاد الإسلامي أو منظمات أخرى، بإطلاق صواريخ تجاه الغلاف.

الجيش الإسرائيلي، أعد خطة للرد السريع والرادع على أي صاروخ، لمنع حدوث التصعيد، وفي حال تدهور الأوضاع الأمنية، الجيش مستعد لتصعيد قد ينتهى بحرب كبيرة داخل قطاع غزة.

القدس:

أي أحداث أو تظاهرات في المسجد الأقصى، أو حوادث وقوع قتلى فلسطينيين أو إسرائيليين في القدس، قد تؤدي الى تصعيد الأوضاع الأمنية بعد الضم.

التظاهرات في الضفة:

أبو مازن غير معني بالعنف، والتوقعات تشير إلى أن التظاهرات بالضفة، لن تكون أقوى من تلك التي حدثت بعد الإعلان عن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وهناك توقعات في حال عدم مساس إسرائيل بمصادر رزق السكان بالضفة، فإن الاحتجاجات سرعان ما تنتهي.

إيران:

إيران ستحاول تحريض الفلسطينيين ضد الضم، وفرض إملاءاتها عليهم، وخلال ذلك قد تنجح حركة الجهاد الإسلامي، بجر حركة حماس لمواجهة عسكرية مع إسرائيل بعد الضم.

الأردن:

متوقع حدوث تظاهرات بعد تطبيق الضم، قد يقوم بها الفلسطينيون هناك، بقيادة حركة الاخوان المسلمين، لكن الملك عبد الله وأجهزته الأمنية سوف يحتوون هذه التظاهرات لعدم تعريض نظام الحكم للخطر، ورد الفعل الأردني الرسمي، سيكون مرتبطاً بضم الأغوار، عندها متوقع أن يعلق الملك عبد الله العلاقات مع إسرائيل لفترة قصيرة، أو يقوم بسحب السفير الأردني من إسرائيل.

لبنان:

متوقع قيام اللاجئين الفلسطينين هناك بالتظاهرات احتجاجاً على الضم، وقد تقوم بعض الفصائل بإطلاق صواريخ من لبنان، لكن الجيش اللبناني سوف يمنع التظاهرات على الحدود مع إسرائيل، فحكومة لبنان التي ترتكز على (حزب الله)، ليست معنية بهذه المرحلة بمواجهة عسكرية مع إسرائيل.

مصر والدول العربية:

متوقع عقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية، للتحذير من تداعيات الضم، وقد تطالب الدول العربية، مجلس الأمن بعقد جلسة خاصة لمناقشة الضم.

تركيا:

من الصعب توقع ردة فعل تركيا على الضم.

الاتحاد الأوروبي:

رغم التهديدات بفرض العقوبات، فليس من المتوقع أن يعمل الاتحاد الأوروبي كجسد واحد ضد إسرائيل بعد الضم، حيث أنه لا يوجد إجماع أوروبي حول مسألة الضم، وقد تكتفي الدول الأوروبية الكبرى مثل فرنسا وألمانيا بالشجب، وقد تكتفي بعض الدول الأوروبية بفرض العقوبات الشكلية على إسرائيل.   

الأمم المتحدة والمحكمة الدولية:

وهذه هي المصادر الرئيسية التي تقلق إسرائيل، خصوصاً اتخاذ قرار في المحكمة الدولية ضد إسرائيل بعد الضم، حول توقيف شخصيات سياسية وعسكرية إسرائيلية، والتحقيق معها في جرائم حرب ضد الفلسطينيين. 

متوقع أن تقوم بعض الدول بالأمم المتحدة، مثل روسيا والصين، بشجب الضم، لكن مع معارضة أمريكية واضحة، لن يتم اتخاذ أي قرار بالأمم المتحدة ضد الضم.

أخبار ذات صلة

محافظ نابلس يُقرر إغلاق مخيم بلاطة بعد 68 إصابة (كورونا) نشطة

محافظ نابلس يُقرر إغلاق مخيم بلاطة بعد 68 إصابة (كورونا) نشطة

الاحتلال يُخطر مواطنًا بإخلاء أرضه غرب سلفيت

الاحتلال يُخطر مواطنًا بإخلاء أرضه غرب سلفيت

فتح ترحب بدعوة حماس للوحدة في مواجهة مخططات تصفية قضيتنا

فتح ترحب بدعوة حماس للوحدة في مواجهة مخططات تصفية قضيتنا

نافذ عزام: لا زال شعبنا يملك القدرة على الفعل وإسقاط كل المؤامرات

نافذ عزام: لا زال شعبنا يملك القدرة على الفعل وإسقاط كل المؤامرات

جمعية واعد: خطورة كبيرة على الأسرى من انتشار فيروس (كورونا)

جمعية واعد: خطورة كبيرة على الأسرى من انتشار فيروس (كورونا)

مزهر: تَغوّل العدوان الإسرائيلي والأمريكي على حقوقنا نتاج (أوسلو)..والانقسام دمرنا

مزهر: تَغوّل العدوان الإسرائيلي والأمريكي على حقوقنا نتاج (أوسلو)..والانقسام دمرنا

هيئة سوق رأس المال توافق على نشرة إصدار سندات تجارية لشركة (أبيك)

هيئة سوق رأس المال توافق على نشرة إصدار سندات تجارية لشركة (أبيك)

الحية: غزة جاهزة لحماية المشروع الوطني وقادرة على انتزاع حقوق الشعب الفلسطيني

الحية: غزة جاهزة لحماية المشروع الوطني وقادرة على انتزاع حقوق الشعب الفلسطيني

التعليقات

الدنيا حكايات

اشتية وقطاع غزة

اشتية وقطاع غزة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يُخطر مواطنًا بإخلاء أرضه غرب سلفيت

الاحتلال يُخطر مواطنًا بإخلاء أرضه غرب سلفيت

هيئة سوق رأس المال توافق على نشرة إصدار سندات تجارية لشركة (أبيك)

هيئة سوق رأس المال توافق على نشرة إصدار سندات تجارية لشركة (أبيك)

الوزير الصالح: نثمن رفض مقاطعات وبلديات فرنسية لمخططات الضم الإسرائيلية للأغوار

الوزير الصالح: نثمن رفض مقاطعات وبلديات فرنسية لمخططات الضم الإسرائيلية للأغوار

الخارجية: رفع العلم الفلسطيني فوق مبنى بلدية باترسون في ولاية نيو جيرسي

الخارجية: رفع العلم الفلسطيني فوق مبنى بلدية باترسون في ولاية نيو جيرسي

تيسير خالد: تبادل الأراضي كانت فكرة خاطئة ولم تعد قائمة

تيسير خالد: تبادل الأراضي كانت فكرة خاطئة ولم تعد قائمة

الاحتلال يُبعد مقدسيًا عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع

الاحتلال يُبعد مقدسيًا عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع

التنمية: 50% من النساء اللواتي يرأسن أسر مستفيدات من مساعدات (كورونا)

التنمية: 50% من النساء اللواتي يرأسن أسر مستفيدات من مساعدات (كورونا)

الاحتلال يعتقل شابين شرق القدس

الاحتلال يعتقل شابين شرق القدس

منوعات

سجن وتغريم سما المصري بتهمة &#34;التحريض على الفسق والفجور&#34;

سجن وتغريم سما المصري بتهمة "التحريض على الفسق والفجور"

فنانة سورية مشهورة تعلن إصابتها بمرض نفسي حاد

فنانة سورية مشهورة تعلن إصابتها بمرض نفسي حاد

بعد الضجة التي أثارتها خطوبتهما منذ أسابيع.. انفصال حسن شاكوش عن خطيبته

بعد الضجة التي أثارتها خطوبتهما منذ أسابيع.. انفصال حسن شاكوش عن خطيبته

الموت يفجع فناناً مصرياَ بسبب (كورونا)

الموت يفجع فناناً مصرياَ بسبب (كورونا)

ياسمين عبد العزيز تعلق على علاقة الوزن الزائد بالحب

ياسمين عبد العزيز تعلق على علاقة الوزن الزائد بالحب

الكشف عن تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي وعبد الله مشرف

الكشف عن تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي وعبد الله مشرف

أول ظهور لعبير فريد شوقي بعد شفائها من فيروس (كورونا)

أول ظهور لعبير فريد شوقي بعد شفائها من فيروس (كورونا)

فيديو نادر.. عادل إمام ويونس شلبي وسعيد صالح في مشهد من كواليس أحد الأفلام

فيديو نادر.. عادل إمام ويونس شلبي وسعيد صالح في مشهد من كواليس أحد الأفلام

الكوميديا تعيد نادين نجيم إلى جمهورها

الكوميديا تعيد نادين نجيم إلى جمهورها

قلب وخرزة زرقاء.. هكذا احتفل أحمد السقا بيوم ميلاد زوجته

قلب وخرزة زرقاء.. هكذا احتفل أحمد السقا بيوم ميلاد زوجته

عربي

مقتل أربعة عناصر شرطة بهجوم لمسلحي (تنظيم الدولة) في محافظة ديالي العراقية

مقتل أربعة عناصر شرطة بهجوم لمسلحي (تنظيم الدولة) في محافظة ديالي العراقية

إقرار البرلمان العربي لاستراتيجية ضد تركيا وإيران يثير تفاعلاً.. إليكم ما هو

إقرار البرلمان العربي لاستراتيجية ضد تركيا وإيران يثير تفاعلاً.. إليكم ما هو

تقارير سورية: ستة قتلى في هجوم جوي منسوب لإسرائيل

تقارير سورية: ستة قتلى في هجوم جوي منسوب لإسرائيل

حل أكثر من 90% من القضايا في مفاوضات سد النهضة

حل أكثر من 90% من القضايا في مفاوضات سد النهضة