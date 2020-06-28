الاحتلال يُبعد مقدسيًا عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، قرارًا بإبعاد مواطن مقدسي عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع.



وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اعتقلت مساء أمس، المواطن يوسف مخيمر، بعد خروجه من المسجد الأقصى، واقتادته إلى مركز التحقيق في "باب الأسباط"، ثم اقتيد بعد ذلك إلى مركز "القشلة" غرب القدس؛ ليتم التحقيق معه، لمدة سبع ساعات.



وأفرجت قوات الاحتلال عن مخيمر، بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، والعودة مجدّدًا للتحقيق الأحد المقبل؛ ليتسلّم قرارًا آخر بالإبعاد لعدة شهور.



وتواصل قوات الاحتلال، سياستها التنكيلية بحق أهالي مدينة القدس المحتلة، من خلال إبعاد المرابطين عن المسجد الأقصى والمدينة، في الوقت الذي تتصاعد فيه اقتحامات المستوطنين.