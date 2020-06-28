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دولي

إصابات (كورونا) بأنحاء العالم تتجاوز الـ 10 ملايين والوفيات نصف مليون

إصابات (كورونا) بأنحاء العالم تتجاوز الـ 10 ملايين والوفيات نصف مليون
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
تجاوز عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في أنحاء العالم الـ 10 ملايين إصابة، وأودى حتى الآن بحياة زهاء نصف مليون شخص على مدار سبعة أشهر، بحسب إحصاء أجرته وكالة (رويترز).

وتبلغ الإصابات في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأوروبا نحو 75% من إجمالي المصابين في العالم، وذلك بنسب متساوية تقريباً بين المناطق الثلاث، بينما تسجل آسيا والشرق الأوسط زهاء 11 و9% على الترتيب، وذلك وفقاً لإحصاء (رويترز) الذي يعتمد على تقارير حكومية.

وتشهد بعض الدول طفرات جديدة في انتشار العدوى دفعت السلطات لإعادة فرض قيود العزل العام جزئيا، في وضع وصفه خبراء بأنه قد يكون نمطا متكررا في الشهور المقبلة وحتى 2021.

وبلغ عدد الوفيات بالفيروس حتى الآن، أكثر من 497 ألف شخص، وهو تقريبا نفس عدد الوفيات السنوية بالانفلونزا.

ودخل الوباء الآن مرحلة جديدة، تسجل فيها الهند والبرازيل إصابات تتجاوز عشرة آلاف حالة يومياً، مما يشكل ضغطاً كبيراً على الموارد، حيث سجل البلدان أكثر من ثلث إجمالي الإصابات الجديدة في الأيام السبعة الماضية.

وتمكنت الولايات المتحدة، التي سجلت أكثر من 2.5 مليون حالة إصابة، في أكبر حصيلة بالعالم، من إبطاء انتشار الفيروس في أيار/ مايو، لكنها شهدت تفشياً جديداً في الأسابيع الأخيرة بمناطق ريفية وأماكن أخرى لم يصلها الوباء من قبل.

من جانب آخر، بدأت العديد من الدول المتضررة بشدة من الوباء في تخفيف إجراءات العزل، وتنفيذ تعديلات موسعة في نظم العمل والحياة الاجتماعية، قد تستمر لعام أو أكثر حتى ظهور لقاح ضد فيروس (كورونا) المستجد.

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