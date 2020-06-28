شؤون فلسطينية

الزهار: المماطلة في تقديم مطلقي النار على منزل دويك للمحاكمة يعني إطلاق يد الفلتان

الزهار: المماطلة في تقديم مطلقي النار على منزل دويك للمحاكمة يعني إطلاق يد الفلتان
محمود الزهار
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، محمود الزهار، أن
"المماطلة في تقديم الجناة للمحاكمة يعني إطلاق يد الفلتان في الضفة المحتلة، وذلك يصب في مصلحة الاحتلال ومخططاته الرامية لبث الفوضى والتشويش خصوصاً في هذا الوقت العصيب الذي يمر به الشعب الفلسطيني وهو يدافع بكل إرادة وصلابة عن أرضه ومقدساته أمام الهجمة الصهيونية المسعورة".

وخلال مؤتمر صحفي لتشريعي غزة، قال الزهار إن المخططات الصهيونية بضم الأراضي تستدعي الوحدة ورص الصفوف لمواجهة هذه الجرائم وإن من يعتدي على الشرعية الفلسطينية المُنتخبة لا يريد سوى ضرب الوحدة وإضعاف البنية الاجتماعية والسياسية التي نحن في أمس الحاجة إليها للتصدي لمؤامرات الاحتلال.

وأضاف أن "دويك قامة وطنية لها من التاريخ الحافل بالتضحيات والدور الوطني المتقدم في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وإن الاعتداء عليه هو اعتداء على المجلس التشريعي نفسه، بل هو اعتداء على الشعب الفلسطيني الذي
انتخبه".

ودعا الزهار إلى وقفة فلسطينية من كافة قوى وشرائح الشعب الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدني للتصدي بقوة وعدم السماح
باستمرار حالة الفلتان والبلطجة والتستر على المُجرمين وضرورة تقديمهم للعدالة بأسرع وقت، وفق تعبيره.

وأكد الزهار أن الوحدة الفلسطينية لإحباط مؤامرات الاحتلال هي من تعاليمنا الدينية وضرورة وطنية وأخلاقية وقانونية، وأن التاريخ لن يرحم، وأن الشعب لن يغفر لمن يحاول حرف البوصلة أو إضعاف الموقف السياسي والشعبي الفلسطيني من خلال الاعتداء على رأس الشرعية الفلسطينية، وغيرها من الممارسات
التي لا تخدم سوى الاحتلال.

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