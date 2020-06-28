عربي

مقتل أربعة عناصر شرطة بهجوم لمسلحي (تنظيم الدولة) في محافظة ديالي العراقية

مقتل أربعة عناصر شرطة بهجوم لمسلحي (تنظيم الدولة) في محافظة ديالي العراقية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أسفر هجوم شنه مسلحو تنظيم الدولة على نقطة أمنية في محافظة ديالى العراقية، عن مقتل أربعة عناصر شرطة، وإصابة اثنين آخرين.

ونقلت بوابة (بغداد اليوم) الإخبارية عن مصدر أمني، أن مسلحي تنظيم الدولة، شنوا هجوماً، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، على نقطة أمنية قرب قرية "أبو خنازير"، ما أسفر عن مقتل وإصابة ستة عناصر من الشرطة العراقية.

وقال المصدر: إن مسلحي تنظيم الدولة، استخدموا الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقناصة في الهجوم، مضيفاً أن القوات الأمنية، سيطرت على الوضع، دون أن يذكر مصير المهاجمين.

أخبار ذات صلة

إقرار البرلمان العربي لاستراتيجية ضد تركيا وإيران يثير تفاعلاً.. إليكم ما هو

إقرار البرلمان العربي لاستراتيجية ضد تركيا وإيران يثير تفاعلاً.. إليكم ما هو

تقارير سورية: ستة قتلى في هجوم جوي منسوب لإسرائيل

تقارير سورية: ستة قتلى في هجوم جوي منسوب لإسرائيل

حل أكثر من 90% من القضايا في مفاوضات سد النهضة

حل أكثر من 90% من القضايا في مفاوضات سد النهضة

حرس الحدود السعودي: رصد ثلاثة قوارب إيرانية بعد دخولها مياه المملكة

حرس الحدود السعودي: رصد ثلاثة قوارب إيرانية بعد دخولها مياه المملكة

30 مليون دولار تقدمها قطر لـ &#34;الصحة العالمية&#34; والتحالف العالمي للقاحات

30 مليون دولار تقدمها قطر لـ "الصحة العالمية" والتحالف العالمي للقاحات

منذ مايو.. أدنى حصيلة إصابات يومية تسجلها قطر بفيروس (كورونا)

منذ مايو.. أدنى حصيلة إصابات يومية تسجلها قطر بفيروس (كورونا)

السعودية تشهد تراجعاً طفيفاً بمعدلات الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

السعودية تشهد تراجعاً طفيفاً بمعدلات الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

العراق: 101 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

العراق: 101 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

التعليقات

الدنيا حكايات

كاتب إسرائيلي يُهدد الأردن

كاتب إسرائيلي يُهدد الأردن

شؤون فلسطينية

التنمية: 50% من النساء اللواتي يرأسن أسر مستفيدات من مساعدات (كورونا)

التنمية: 50% من النساء اللواتي يرأسن أسر مستفيدات من مساعدات (كورونا)

الاحتلال يعتقل شابين شرق القدس

الاحتلال يعتقل شابين شرق القدس

الاحتلال يعتقل شاباً ويستدعي آخرين في بيت لحم

الاحتلال يعتقل شاباً ويستدعي آخرين في بيت لحم

إغلاق قاعة أفراح وحجز رخص قيادة لسائقين لعدم الالتزام بشروط السلامة بضواحي القدس

إغلاق قاعة أفراح وحجز رخص قيادة لسائقين لعدم الالتزام بشروط السلامة بضواحي القدس

الطقس: الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات

الطقس: الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات

عريقات: حال الضم نتنياهو سيتحمل جمع القمامة.. وسؤالي لحماس بانهيار السلطة من سينهض بغزة؟

عريقات: حال الضم نتنياهو سيتحمل جمع القمامة.. وسؤالي لحماس بانهيار السلطة من سينهض بغزة؟

إغلاق ست صالات للأفراح وإلقاء القبض على أصحابها في جنين

إغلاق ست صالات للأفراح وإلقاء القبض على أصحابها في جنين

&#34;الداخلية&#34;: الأجهزة الأمنية تنتشر على مداخل المدن الرئيسية

"الداخلية": الأجهزة الأمنية تنتشر على مداخل المدن الرئيسية

منوعات

بعد الضجة التي أثارتها خطوبتهما منذ أسابيع.. انفصال حسن شاكوش عن خطيبته

بعد الضجة التي أثارتها خطوبتهما منذ أسابيع.. انفصال حسن شاكوش عن خطيبته

الموت يفجع فناناً مصرياَ بسبب (كورونا)

الموت يفجع فناناً مصرياَ بسبب (كورونا)

ياسمين عبد العزيز تعلق على علاقة الوزن الزائد بالحب

ياسمين عبد العزيز تعلق على علاقة الوزن الزائد بالحب

الكشف عن تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي وعبد الله مشرف

الكشف عن تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي وعبد الله مشرف

أول ظهور لعبير فريد شوقي بعد شفائها من فيروس (كورونا)

أول ظهور لعبير فريد شوقي بعد شفائها من فيروس (كورونا)

فيديو نادر.. عادل إمام ويونس شلبي وسعيد صالح في مشهد من كواليس أحد الأفلام

فيديو نادر.. عادل إمام ويونس شلبي وسعيد صالح في مشهد من كواليس أحد الأفلام

الكوميديا تعيد نادين نجيم إلى جمهورها

الكوميديا تعيد نادين نجيم إلى جمهورها

قلب وخرزة زرقاء.. هكذا احتفل أحمد السقا بيوم ميلاد زوجته

قلب وخرزة زرقاء.. هكذا احتفل أحمد السقا بيوم ميلاد زوجته

ظهر بنحافة لافتة.. إصابة نجل تيم حسن بمرض مناعي أقلق والدته

ظهر بنحافة لافتة.. إصابة نجل تيم حسن بمرض مناعي أقلق والدته

شاهد: فخامة سيارة ياسمين صبري تثير التساؤلات

شاهد: فخامة سيارة ياسمين صبري تثير التساؤلات

عربي

مقتل أربعة عناصر شرطة بهجوم لمسلحي (تنظيم الدولة) في محافظة ديالي العراقية

مقتل أربعة عناصر شرطة بهجوم لمسلحي (تنظيم الدولة) في محافظة ديالي العراقية

إقرار البرلمان العربي لاستراتيجية ضد تركيا وإيران يثير تفاعلاً.. إليكم ما هو

إقرار البرلمان العربي لاستراتيجية ضد تركيا وإيران يثير تفاعلاً.. إليكم ما هو

حل أكثر من 90% من القضايا في مفاوضات سد النهضة

حل أكثر من 90% من القضايا في مفاوضات سد النهضة

حرس الحدود السعودي: رصد ثلاثة قوارب إيرانية بعد دخولها مياه المملكة

حرس الحدود السعودي: رصد ثلاثة قوارب إيرانية بعد دخولها مياه المملكة