مقتل أربعة عناصر شرطة بهجوم لمسلحي (تنظيم الدولة) في محافظة ديالي العراقية

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رام الله - دنيا الوطن

أسفر هجوم شنه مسلحو تنظيم الدولة على نقطة أمنية في محافظة ديالى العراقية، عن مقتل أربعة عناصر شرطة، وإصابة اثنين آخرين.



ونقلت بوابة (بغداد اليوم) الإخبارية عن مصدر أمني، أن مسلحي تنظيم الدولة، شنوا هجوماً، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، على نقطة أمنية قرب قرية "أبو خنازير"، ما أسفر عن مقتل وإصابة ستة عناصر من الشرطة العراقية.



وقال المصدر: إن مسلحي تنظيم الدولة، استخدموا الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقناصة في الهجوم، مضيفاً أن القوات الأمنية، سيطرت على الوضع، دون أن يذكر مصير المهاجمين.