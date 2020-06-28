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إيران: لم ولن ننسى دعم الغرب لصدام حسين بهجومه الكيماوي

إيران: لم ولن ننسى دعم الغرب لصدام حسين بهجومه الكيماوي
الرئيس العراقي الراحل صدام حسين
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إنها لن تنسى الدعم الذي قدمه الغرب، وخصوصا أمريكا وأوروبا للرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، فيما يتعلق بالهجوم الكيماوي، الذي نفذه شمال غرب البلاد.

جاء ذلك، في تغريدة للخارجية الإيرانية، نشرتها وكالة (فارس)، وجاء فيها: "إننا لم ولن ننسى أبداً، دعم وتضامن أمريكا وأوروبا لصدام في شن الهجوم الكيمياوي المروّع على مدينة سردشت (بمحافظة أذربايجان الغربية- شمال غرب)".

وتابعت الخارجية الإيرانية: "لقد مضت 33 عاماً على الهجوم الكيمياوي، الذي استهدف سردشت؛ إننا لم ولن ننسى أبداً دعم وتضامن أمريكا وآوروبا لصدام في شن هذا الهجوم المروع؛ كما لم ولن ننسى صمت مجلس الأمن الدولي على هذه الجريمة البشعة، وسوف نبني كل ما دمره هؤلاء".

وأشار تقرير الوكالة الإيرانية، إلى أنه "في 28 حزيران/ يونيو 1987 قصف جيش صدام المقبور خلال حربه المفروضة على إيران، وبدعم أميركي وغربي، مدينة سَرْدَشت بالقنابل الكيمياوية؛ لتكون هذه المدينة الإيرانية أول مدينة في العالم، التي تتعرض للقصف الكيمياوي، والثالثة بعد هيروشيما وناكازاكي اليابانيتين التي تستهدف بأسلحة الدمار الشامل المحرمة دولياً".

وأضافت: "الهجوم الكيمياوي على مدينة سردشت الحدودية الإيرانية، شكل اكثر الحملات الكيمياوية وحشية وكارثية لما خلفه من تداعيات سلبية ودمار كبير؛ حيث استشهاد 110 أشخاص، وأُصيب 5000 آخرون، ولايزال الكثير من اهالي المدينة، يعانون اليوم من الاثار الصحية الناجمة عن هذا العمل الإجرامي".

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