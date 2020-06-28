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دولي

"العفو الدولية" تُطالب شركة دولية بالامتناع عن التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية

"العفو الدولية" تُطالب شركة دولية بالامتناع عن التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
طالبت منظمة العفو الدولية (Amnesty international) موقع تريب آدفايزر (TripAdvisor) الأمريكي لتقييم الرحلات والمنشآت السياحية في العالم، بالامتناع عن منح الشرعية للمستوطنات اليهودية في إسرائيل من خلال التعاون معها والترويج لزيارتها.

وسلمت منظمة العفو الدولية، ستيفان كوفر الرئيس والمدير العام لموقع تريب آدفايزر (TripAdvisor) عريضة وقعها 300 ألف شخص من مختلف أرجاء العالم، تطالبه بسحب شركته من هذه المستوطنات "غير الشرعية"، واعتبرت العريضة أن المستوطنات الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي وتشكل جريمة حرب، وان الشركات التي تمارس أنشطة في هذه المستوطنات تساهم في انتهاك حقوق الإنسان، وتدعم السياسة الإسرائيلية لطرد الفلسطينيين من أراضيهم وانتهاك حقوقهم الأساسية.

وقالت منظمة العفو الدولية: "إنه من المخجل ألا تصحح تريب آدفايزر سياستها، بينما تستمر إسرائيل، وبصورة متزايدة العدوانية، في الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، بصورة غير قانونية"

وأفادت المنظمة الدولية، أنها لم تتلق، بعد، رداً من شركة تريب آدفايزر.

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