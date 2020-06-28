الاحتلال يعتقل شابين شرق القدس

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابين من بلدة أبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة.



وأفاد شهود عيان، وفقاً للوكالة الفلسطينية الرسمية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الشابين بلال أبو الزكي، وقسام حلبية، عقب دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.