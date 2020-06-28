الصحة: تسجيل 59 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لتصبح (2112) حالة

59 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظات مختلفة بالضفة الغربية.



وأفادت الكيلة في بيان مقتضب عبر الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على (فيسبوك)، أن الإصابات الـ 59، بينها 20 إصابة في القدس، 34 في محافظة الخليل، 3 محافظة بيت لحم، 1 محافظة نابلس، 1 محافظة رام الله والبيرة.



وكشفت وزيرة الصحة، أن مجمل الإصابات (2112)، وحالات التعافي (621)، وسط وجود 7 حالات وفاة، والحالات النشطة (1484)، وعدد الفحوصات خلال الـ 24 ساعة (2857).



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل