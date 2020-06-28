تقارير سورية: ستة قتلى في هجوم جوي منسوب لإسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت تقارير سورية، بسقوط عدد من القتلى من قوات المنظمات الموالية لإيران، في الهجوم الجوي المنسوب لإسرائيل، الذي وقع الليلة الماضية، في مدينة البوكمال شرق دير الزور.



ونقلت القناة الـ 13 الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن تقارير سورية، أن 6 من عناصر المنظمات الموالية لإيران، بينهم سوريان وإيرانيان، قتلوا في القصف لجوي المنسوب لإسرائيل.



وبحسب القناة، أكدت التقارير السورية، أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي، استهدفت الليلة الماضية، مواقع لقوات النظام السوري، والقوات الإيرانية، بريف مدينة البوكمال.



يشار إلى أن إسرائيل، كثفت في الأشهر الأخيرة هجماتها الجوية في سوريا، واستهداف مواقع الجيش السوري، وأهداف إيرانية، وأخرى لـ (حزب الله)، دون الإعلان الرسمي عن ذلك.