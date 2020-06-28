للحد من تفشي (كورونا): إغلاق محافظة الخليل وبلدتي يعبد واليامون في جنين





وجاء في بيان صحفي صدر عن محافظة الخليل، "أنه واستناداً لقرار الرئيس محمود عباس بإعلان حالة الطوارئ في دولة فلسطين وتنفيذاً لتعليمات رئيس الوزراء محمد اشتية، وفي إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين، وللحد من تفاقم انتشار فيروس (كورونا) فقد تقرر إغلاق المحافظة، ويسمح بمرور الشاحنات والمركبات التجارية فقط، ويمنع إقامة الأعراس والاحتفالات بأنواعها، وحفلات الاستقبال، والتخرج، وبيوت العزاء، والتجمعات العامة، وتحت طائلة المسؤولية".



وبحسب البيان: الزام المنشآت العامة والخاصة الاقتصادية، والخدماتية، والمصانع، والمتاجر بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى المقاهي، والمطاعم بشروط السلامة العامة المعلن عنها من قبل الجهات المختصة، وتشديد الإجراءات الرقابية من خلال طواقم الصحة والسلامة العامة، وتحت طائلة المسؤولية".



وتابع: وستقوم لجان السير بتشديد الإجراءات الرقابية على وسائل النقل العام والخاص؛ للالتزام باتباع وسائل الوقاية اللازمة، وتحت طائلة المسؤولية.



كما أشار إلى أن دوام موظفي الخدمة المدنية يكون بالحد الأدنى حسب احتياجات العمل في كل دائرة حكومية بالتنسيق مع وزاراتهم، من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين، واستكمال إجراءات الطب الوقائي.



وفي محافظ جنين، أعلن اللواء أكرم الرجوب، إغلاق بلدتي يعبد واليامون لمدة 36 ساعة؛ بدءاً من فجر اليوم الأحد، بهدف تتبع الخريطة الوبائية للمخالطين في البلدتين.



وقال الرجوب في بيان صحفي: إن هذا القرار جاء بتعليمات من رئيس دولة فلسطين، وبتوجيهات من رئيس الوزراء، وذلك لكي تتمكن لجنة الطوارئ من أخذ الإجراءات اللازمة بعد إصابة مواطنين من البلدتين بالفيروس.



رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، الليلة الماضية، إغلاق المحافظة، وتشديد الإجراءات الحكومية، للحفاظ على صحة المواطنين، في ظل تزايد عدد الإصابات بالفيروس في المحافظة.