إجراءات شديدة في إسرائيل خوفًا من موجة (كورونا) الثانية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (يسرائيل هيوم): إنه من المتوقع، أن تطرح وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، الخط الأكثر صرامة في جلسة "مجلس وزراء كورونا في إسرائيل".



وأكدت الصحيفة، أنه من المتوقع، أن توصي الوزارة بتقليص الازدحام في الأماكن العامة، وتقليل عدد الأشخاص المسموح بمشاركتهم إلى الحد الأقصى، بحيث لا يزيد عن 50 شخصًا.



ويقول مسؤولو الوزارة: إنه إذا لم يتغير اتجاه المرض، فقد يتم تخفيض عدد الأشخاص في كل تجمع بشكل دراماتيكي بحيث لا يتجاوز أشخاصاً، وإذا ما تم اتخاذ مثل هذه القرارات، فقد يكون تأثيرها العام مثيرًا، ويذكرنا بالموجة الأولى في شهري آذار/ مارس ونيسان/ أبريل.



ووفقًا للوزارة، فإن التجمعات الجماهيرية، التي تسمح بها الحكومة اليوم، خاصة بالأماكن المغلقة، مثل حفلات الزفاف والاحتفالات، هي أكبر عامل خطر، يمكن أن يؤدي إلى تفشي فيروس (كورونا).



ويجري النظر في تدابير أخرى في الوزارة، مثل حظر المخيمات الصيفية، ودعوة أصحاب العمل لنقل العمال للعمل من المنزل، والحد من عدد المستجمين على الشاطئ.