صحيفة إسرائيلية: اليوم تبدأ الإدارة الأمريكية مناقشة قضية الضم مع حكومة نتنياهو

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (يسرائيل هيوم): إنه من المقرر، أن يبدأ "فريق السلام الأمريكي"، بقيادة المبعوث الخاص آفي بيركوفيتش، اليوم الأحد، سلسلة من الاتصالات مع كبار المسؤولين الإسرائيليين، لدراسة إمكانيات تنفيذ مسار ضم الضفة الغربية والأغوار.



وقد وصل أفراد من الإدارة الأمريكية إلى إسرائيل، يوم الجمعة، مع السفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، لمواصلة المناقشات التي جرت الأسبوع الماضي في البيت الأبيض، والتي لاح فيها عدم رغبة الإدارة بوقف الخطوة التي التزم بها الرئيس ترامب، عندما تم إطلاق خطة السلام قبل ستة أشهر.



ويفحص الجانبان الإسرائيلي والأمريكي مسارات مختلفة، بدءاً بإمكانية تطبيق السيادة الكاملة بنسبة 30%، مرة واحدة، أو تقسيمها إلى عدة مرات، بالإضافة إلى ذلك، هناك جدل حول غور الأردن، الذي يعتبر ضمه محل إجماع إسرائيلي، ولكن المملكة الأردنية حساسة بشأنه، ويتحدث اقتراح آخر عن فرض السيادة على وجه التحديد في المستوطنات الداخلية، في حين يعتقد البعض أنه يجب البدء بالكتل الاستيطانية التي يسود حولها إجماع وطني.



وأوضحت الصحيفة، أنه نشر المعهد اليهودي للأمن القومي (JINSA) ومقره واشنطن، ورقة موقف في نهاية هذا الأسبوع تدعو إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية في غور الأردن.



ويعتقد خبراء المعهد، أنه على الرغم من التوترات التي ستسببها الخطوة على المدى القصير، فإن تحول الغور إلى أرض إسرائيلية سيعزز الأمن القومي الأمريكي على المدى الطويل.



وكتب المعهد: "إن السيادة الإسرائيلية في غور الأردن، ستكون حدوداً أمنية يمكن حمايتها، أكثر بكثير من خطوط 1967".



وقال مايكل ماكوفسكي، رئيس المعهد اليهودي للأمن القومي، لـ (يسرائيل هيوم)، إنه يتفهم مخاوف الأردن من السيادة الإسرائيلية في الغور، لكنه تولدت فرصة، يجب استغلالها، وهي مفيدة للأردن أيضًا.