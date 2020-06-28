حزب العمال البلجيكي: ما نحتاجه الآن هو إجراءات وعقوبات ضد سياسات إسرائيل



وأكد بوكيلي، في تصريح صحفي نقلته الوكالة الفلسطينية الرسمية، ضرورة القيام بشيء في النهاية بشأن الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي من قبل الحكومة الإسرائيلية.



وبهذا الصدد، قال: "لم تعد هناك عملية سلام، ولقد أدانت بلجيكا والاتحاد الأوروبي على مدى عقود الاستعمار والعدوان الإسرائيليين، لكنها مجرد كلمات، وتضحك إسرائيل على ذلك وتواصل إسرائيل اتباع سياساتها، ما نحتاجه الآن هو الإجراءات والعقوبات، ويمتلك الاتحاد الأوروبي بصفته الشريك التجاري الرئيسي لإسرائيل الأدوات اللازمة للقيام بذلك، وإذا وضعناها في كلمات مرة أخرى، فإننا ما زلنا نشجع الإفلات من العقاب".







رام الله - دنيا الوطنقال النائب عن حزب العمال في البرلمان الفيدرالي البلجيكي نبيل بوكيلي إن إسرائيل تستعد لضم أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية، وهي خطة غريبة للغاية، ومن شأنها أن تؤدي إلى تفاقم التوترات في جميع أنحاء المنطقة، وتؤدي على الفور إلى إنهاء وقطع الطريق نحو حل الدولتين.