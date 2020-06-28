الاحتلال يعتقل شاباً ويستدعي آخرين في بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شاباً من مخيم عايدة شمال بيت لحم، وسلمت اثنين آخرين بلاغين لمراجعة مخابراتها.



وأفادت مصادر أمنية، للوكالة الفلسطينية الرسمية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الشاب أحمد محمد حماد، بعد دهم منزل ذويه، وتفتيشه.



وأضافت، أن مواجهات، اندلعت أثناء اقتحام مخيم عايدة بين الشبان وقوات الاحتلال، دون أن يبلغ عن إصابات.



وفي بلدة تقوع شرقاً، سلمت قوات الاحتلال، بلاغين للشابين علي يوسف جبرين (25 عاماَ)، وأحمد صباح، لمراجعة مخابراتها.