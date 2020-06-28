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حالة الطقس: أجواء حارة وأعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات

حالة الطقس: أجواء حارة وأعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت دائرة الأرصاد الجوية: إن الجو يكون اليوم الأحد، صافياَ بوجه عام، وحاراً إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو صافياَ بوجه عام ومعتدلاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً الاثنين يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، وحاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوقعت الدائرة، بأن يكون الجو بعد غد الثلاثاء غائماً جزئياً إلى صافٍ وحاراً نسبياً إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ وحاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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