شؤون فلسطينية

إغلاق قاعة أفراح وحجز رخص قيادة لسائقين لعدم الالتزام بشروط السلامة بضواحي القدس

إغلاق قاعة أفراح وحجز رخص قيادة لسائقين لعدم الالتزام بشروط السلامة بضواحي القدس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نظمت الشرطة، اليوم، حملة للتأكيد على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة العامة، تنفيذاً لتعليمات وزارة الصحة؛ لمنع تفشي فيروس (كورونا)، أغلقت خلالها قاعة أفراح وحررت مخالفات، وحجزت رخص قيادة لسائقي مركبات من بينها عمومية لمخالفة التعليمات في ضواحي القدس. 

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه وضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تنفذها شرطة ضواحي القدس لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس (كورونا)، نفذت قوة مشتركة من مختلف إدارات شرطة ضواحي القدس، حملة توعية وإرشاد وتنبيه على اصحاب المحلات التجارية والمطاعم وصالات الأفراح؛ للتأكيد على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة العامة، تنفيذاً لتعليمات وزارة الصحة، وتركزت الحملة في منطقة بلدة رافات، والمدخل الرئيسي لبلدات شمال غرب القدس، وشارع البيرة كفر عقب القدس.

وأضافت، أن الشرطة وقوة مشتركة من الأجهزة الأمنية، أغلقت قاعة أفراح، وأخرجت المحتفلين منها في شارع البيرة القدس، وحررت عدداً من المخالفات، وحجزت ست رخص قيادة لسائقي مركبات، من بينها ثلاث مركبات عمومية لعدم التزام السائقين، وعدم إلزام الركاب باتخاذ إجراءات السلامة الصحية.

أخبار ذات صلة

الطقس: الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات

الطقس: الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات

عريقات: حال الضم نتنياهو سيتحمل جمع القمامة.. وسؤالي لحماس بانهيار السلطة من سينهض بغزة؟

عريقات: حال الضم نتنياهو سيتحمل جمع القمامة.. وسؤالي لحماس بانهيار السلطة من سينهض بغزة؟

إغلاق ست صالات للأفراح وإلقاء القبض على أصحابها في جنين

إغلاق ست صالات للأفراح وإلقاء القبض على أصحابها في جنين

&#34;الداخلية&#34;: الأجهزة الأمنية تنتشر على مداخل المدن الرئيسية

"الداخلية": الأجهزة الأمنية تنتشر على مداخل المدن الرئيسية

الخارجية: 160 حالة وفاة بفيروس (كورونا) و2418 إصابة بين جالياتنا بالخارج

الخارجية: 160 حالة وفاة بفيروس (كورونا) و2418 إصابة بين جالياتنا بالخارج

محافظ الخليل يُقرر إغلاق ثلاث مديريات حتى الخامس من الشهر المقبل

محافظ الخليل يُقرر إغلاق ثلاث مديريات حتى الخامس من الشهر المقبل

نشر حواجز شرطية بمركز محافظة بيت لحم تنفيذاً لقرارات الحكومة

نشر حواجز شرطية بمركز محافظة بيت لحم تنفيذاً لقرارات الحكومة

اللواء شديد يُطالب اشتية بحل قضايا المتقاعدين العسكريين العالقة

اللواء شديد يُطالب اشتية بحل قضايا المتقاعدين العسكريين العالقة

التعليقات

الدنيا حكايات

كاتب إسرائيلي يُهدد الأردن

كاتب إسرائيلي يُهدد الأردن

شؤون فلسطينية

إغلاق قاعة أفراح وحجز رخص قيادة لسائقين لعدم الالتزام بشروط السلامة بضواحي القدس

إغلاق قاعة أفراح وحجز رخص قيادة لسائقين لعدم الالتزام بشروط السلامة بضواحي القدس

إغلاق ست صالات للأفراح وإلقاء القبض على أصحابها في جنين

إغلاق ست صالات للأفراح وإلقاء القبض على أصحابها في جنين

نشر حواجز شرطية بمركز محافظة بيت لحم تنفيذاً لقرارات الحكومة

نشر حواجز شرطية بمركز محافظة بيت لحم تنفيذاً لقرارات الحكومة

اللواء شديد يُطالب اشتية بحل قضايا المتقاعدين العسكريين العالقة

اللواء شديد يُطالب اشتية بحل قضايا المتقاعدين العسكريين العالقة

هنية: الشيخ ياسين أعاد الاعتبار لأصول الصراع مع العدو

هنية: الشيخ ياسين أعاد الاعتبار لأصول الصراع مع العدو

إغلاق المحاكم الشرعية بنابلس وبيت لحم واستمرار تعليق محاكم الخليل

إغلاق المحاكم الشرعية بنابلس وبيت لحم واستمرار تعليق محاكم الخليل

فلسطين: استمرار الارتفاع الكبير في معدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

فلسطين: استمرار الارتفاع الكبير في معدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

طاقم طبي بغزة يُعلن إجراءه &#34;أضخم&#34; عملية جراحة أوعية دموية بالعالم

طاقم طبي بغزة يُعلن إجراءه "أضخم" عملية جراحة أوعية دموية بالعالم

منوعات

شاهد: فخامة سيارة ياسمين صبري تثير التساؤلات

شاهد: فخامة سيارة ياسمين صبري تثير التساؤلات

نصائح غريبة من شاروخان لابنته المراهقة حول الشباب

نصائح غريبة من شاروخان لابنته المراهقة حول الشباب

وصلة رقص لبشرى وثراء جبيل على أغنية &#34;عود البطل&#34;

وصلة رقص لبشرى وثراء جبيل على أغنية "عود البطل"

هل ياسمين عبدالعزيز حامل بطفلها الأول من أحمد العوضي؟ هذه الصورة أثارت الشكوك

هل ياسمين عبدالعزيز حامل بطفلها الأول من أحمد العوضي؟ هذه الصورة أثارت الشكوك

يوسف الشريف يفاجئ جمهوره بالكشف عن اسمه الحقيقي وقصة رفضة ملامسة النساء

يوسف الشريف يفاجئ جمهوره بالكشف عن اسمه الحقيقي وقصة رفضة ملامسة النساء

خوفاً من (كورونا).. هوليوود تلجأ لـ&#34;إريكا&#34; من أجل فيلم تكلفته 70 مليون دولار

خوفاً من (كورونا).. هوليوود تلجأ لـ"إريكا" من أجل فيلم تكلفته 70 مليون دولار

بعد 34 يوماً من العزل.. سر إنقاذ حياة رجاء الجداوي

بعد 34 يوماً من العزل.. سر إنقاذ حياة رجاء الجداوي

كيف رد محمد رمضان على خبيرة أبراج تنبأت بتعرضه لحادث؟

كيف رد محمد رمضان على خبيرة أبراج تنبأت بتعرضه لحادث؟

بعد أيام من إصابتها بـ(كورونا).. منى إش إش تُعلن خبراً حزيناً

بعد أيام من إصابتها بـ(كورونا).. منى إش إش تُعلن خبراً حزيناً

هل وُضع سعدون جابر على جهاز التنفس الصناعي بسبب (كورونا)؟

هل وُضع سعدون جابر على جهاز التنفس الصناعي بسبب (كورونا)؟

عربي

حل أكثر من 90% من القضايا في مفاوضات سد النهضة

حل أكثر من 90% من القضايا في مفاوضات سد النهضة

حرس الحدود السعودي: رصد ثلاثة قوارب إيرانية بعد دخولها مياه المملكة

حرس الحدود السعودي: رصد ثلاثة قوارب إيرانية بعد دخولها مياه المملكة

30 مليون دولار تقدمها قطر لـ &#34;الصحة العالمية&#34; والتحالف العالمي للقاحات

30 مليون دولار تقدمها قطر لـ "الصحة العالمية" والتحالف العالمي للقاحات

منذ مايو.. أدنى حصيلة إصابات يومية تسجلها قطر بفيروس (كورونا)

منذ مايو.. أدنى حصيلة إصابات يومية تسجلها قطر بفيروس (كورونا)