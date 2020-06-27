إغلاق قاعة أفراح وحجز رخص قيادة لسائقين لعدم الالتزام بشروط السلامة بضواحي القدس

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه وضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تنفذها شرطة ضواحي القدس لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس (كورونا)، نفذت قوة مشتركة من مختلف إدارات شرطة ضواحي القدس، حملة توعية وإرشاد وتنبيه على اصحاب المحلات التجارية والمطاعم وصالات الأفراح؛ للتأكيد على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة العامة، تنفيذاً لتعليمات وزارة الصحة، وتركزت الحملة في منطقة بلدة رافات، والمدخل الرئيسي لبلدات شمال غرب القدس، وشارع البيرة كفر عقب القدس.



وأضافت، أن الشرطة وقوة مشتركة من الأجهزة الأمنية، أغلقت قاعة أفراح، وأخرجت المحتفلين منها في شارع البيرة القدس، وحررت عدداً من المخالفات، وحجزت ست رخص قيادة لسائقي مركبات، من بينها ثلاث مركبات عمومية لعدم التزام السائقين، وعدم إلزام الركاب باتخاذ إجراءات السلامة الصحية.

رام الله - دنيا الوطننظمت الشرطة، اليوم، حملة للتأكيد على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة العامة، تنفيذاً لتعليمات وزارة الصحة؛ لمنع تفشي فيروس (كورونا)، أغلقت خلالها قاعة أفراح وحررت مخالفات، وحجزت رخص قيادة لسائقي مركبات من بينها عمومية لمخالفة التعليمات في ضواحي القدس.