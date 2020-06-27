الطقس: الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 31-18 29-17 29-17 بيت لحم 31-18 29-17 29-17 رام الله والبيرة 30-17 28-16 28-16 طولكرم 32-20 30-20 30-20 نابلس 32-19 30-18 30-18 قلقيلية 32-20 30-20 30-20 جنين 34-21 32-20 32-20 سلفيت 31-18 29-17 29-17 طوباس 34-21 32-20 32-20 روابي 32-19 30-18 30-18 الخليل 30-17 28-16 28-16 غزه 31-22 29-22 29-22 أريحا 41-25 39-24 39-24 خانيونس 31-22 29-22 29-22 الأغوار الشمالية 39-23 37-22 37-22 رفح 32-20 30-20 30-20

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو صافياَ بوجه عام، وحاراً إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.ليلة الأحد الاثنين: يكون الجو صافياً بوجه عام ومعتدلاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وحاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وحاراً نسبياً إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما يوم الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وحاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: