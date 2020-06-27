إغلاق ست صالات للأفراح وإلقاء القبض على أصحابها في جنين

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت الشرطة، وبمساندة الأجهزة الأمنية، مساء اليوم، ست صالات للأفراح، وألقت القبض على أصحابها في جنين.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه وبتوجيهات من العميد عزام جبارة، مدير شرطة محافظة جنين، وبمتابعه الشرطة لقرارات القيادة السياسية، حول عدم التجمهر وإقامه الأعراس وبيوت العزاء، فقد تحركت الشرطة، وبمسانده الأجهزة الأمنية؛ للتاكد من الالتزام بالتعليمات الصادرة من الحكومة؛ للحد من انتشار فيروس (كورونا).



وتخلل ذلك، إغلاق ست صالات للأفراح، وإلقاء القبض على أصحابها؛ لعدم التزامهم بحالة الطوارئ المعلن عنها، كما تم إلقاء القبض على شقيق عريس في إحدى القاعات، وآخر عم عريس في قاعة أخرى، وتم إنهاء عرسين آخرين، وتفريق الحضور حفاظاً على سلامتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولاً.