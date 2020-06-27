"الداخلية": الأجهزة الأمنية تنتشر على مداخل المدن الرئيسية

جانب من الإجراءات المشددة للاجهزة الأمنية

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رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية، غسان نمر، مساء اليوم السبت: إن الأجهزة الأمنية، انتشرت على مداخل كافة المدن الرئيسية، في إطار مساعيها لمنع تفشي وباء (كورونا)، وللتأكد من التزام المواطنين بإجراءات السلامة العامة.



وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): أن الأجهزة الأمنية، وضعت ثمانية حواجز "المحبة" على مداخل محافظة رام الله والبيرة (الستي ان / سردا / الطيرة / بيتونيا / رافات / عرابي/ سميرا ميس /سطح مرحبا)، إضافة إلى حواجز أخرى على مداخل مدن الضفة الغربية، للتأكد من التزام الجميع بالسلامة.



وأشار إلى أن الحواجز، ستتأكد من هويات الداخلين إلى رام الله والبيرة، وأسباب دخولهم، وكذلك على مداخل المدن الرئيسية الأخرى.



وشدد نمر على أنه لا يوجد أي تعليمات بإغلاق مدينة رام الله، أو مدن أخرى، عدا ما أعلن عنه، رئيس الوزراء محمد اشتية.