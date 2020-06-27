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شؤون فلسطينية

الخارجية: 160 حالة وفاة بفيروس (كورونا) و2418 إصابة بين جالياتنا بالخارج

الخارجية: 160 حالة وفاة بفيروس (كورونا) و2418 إصابة بين جالياتنا بالخارج
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن عدد الوفيات بين الجاليات الفلسطينية في الخارج، بفيروس (كورونا) وصل إلى 160 حالة، فيما سجل 2418 إصابة، و1354 حالة تعافٍ.

وأشارت الوزارة في التقرير اليومي الصادر عنها، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أن من بين الإصابات، هناك 68 حالة في الولايات المتحدة الأمريكية، وخمس حالات في تركيا.

في التفاصيل، أفادت سفارة دولة فلسطين، لدى الجمهورية التركية تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية من عائلة واحدة، والوضع الصحي العام للعائلة جيد، وتتلقى العلاج، ليرتفع عدد الإصابات في صفوف الجالية بتركيا إلى 27، تعافى منها 16.

وأشار فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى تسجيل68 إصابة جديدة بين أبناء الجالية في ولايات اوهايو، شيكاغو، كاليفورنيا، ميتشغن، فلوريدا؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 1030، ولم تسجل أية حالة وفاة جديدة بين صفوف أبناء الجالية، ليبقى العدد 63 حالة وفاة، وحالات التعافي أيضاً، بقيت كما هي 379. 

كما أفادت مراكز خدمات الجالية الفلسطينية، إلى أنه جاري ترتيب وتسجيل العالقين من أبناء الجالية الفلسطينية؛ للعودة إلى أرض الوطن.

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