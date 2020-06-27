نشر حواجز شرطية بمركز محافظة بيت لحم تنفيذاً لقرارات الحكومة

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رام الله - دنيا الوطن

قال مدير عام شرطة محافظة بيت لحم، العميد طارق الحاج: إنه تم، اليوم السبت، نشر حواجز شرطية في مركز محافظة بيت لحم، وكذلك للأمن الوطني على مداخلها الرئيسة.



وأضاف الحاج في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن ثمانية حواجز "المحبة" تم نشرها في المدن الرئيسية الثلاث، بيت لحم، وبيت جالا، وبيت ساحور، والمخيمات الثلاثة الدهيشة، وعايدة، والعزة "بيت جبرين"، إضافة إلى ستة حواجز لقوى الأمن الوطني على المداخل المؤدية للمحافظة، من أجل منع الدخول والخروج من وإلى المحافظة إلا في الحالات الضرورية، وهي: النادي الأرثوذكسي العربي بيت جالا، ومنطقة البالوع، والمدخل الجنوبي "النشاش" في بلدة الخضر، وبيت ساحور، والعبيدية، وجناته.



وأكد أنه تمت إضافة حواجز أخرى تبعاً للاحتياجات الأمنية والوقائية، إضافة إلى تسيير دوريات مشتركة من الأجهزة الأمنية لدعم واسناد الحواجز الأمنية، وهو ما سبق إغلاق محافظة بيت لحم لمدة 48 ساعة، بدءاً من الساعة السادسة من صباح يوم الاثنين المقبل.



وقال الحاج: إن هذه الحواجز ونشرها، تأتي تنفيذاً لقرارات الحكومة وبناء على توجيهات وتعليمات قيادة الأجهزة الأمنية، وبناء عليه محافظ بيت لحم كامل حميد، رئيس لجنة الطوارئ العليا، أصدر تعليماته للشرطة والأجهزة الأمنية بأخذ كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق القرارات الحكومية المتعلقة بإغلاق كل المناطق التي يظهر فيها إصابات، وعزل المحافظة عن المحافظات الأخرى، ومتابعة التزامات المواطنين بالسلامة والوقاية العامة.