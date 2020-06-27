اللواء شديد يُطالب اشتية بحل قضايا المتقاعدين العسكريين العالقة

طالب صلاح شديد، رئيس الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الفلسطينيين في الوطن والشتات، رئيس الوزراء، محمد اشتية، بضرورة حل كافة قضايا المتقاعدين العسكريين الفلسطينيين.





وأكد شديد، خلال اتصال هاتفي جرى مع اشتية، على الموقف الوطني الفلسطيني، الداعم للقيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس (أبومازن) فى مواجهة سياسة الضم و(صفقة القرن) الأمريكية، وكل أدواتها وكافة المتربصين بالمشروع الوطني الفلسطيني.



بدوره، أكد رئيس الوزراء، الدكتور محمد اشتية، تقديره العميق للمتقاعدين العسكريين الفلسطينيين، باعتبارهم الدرع الواقي، والحصن المنيع، للدفاع عن المشروع الوطني الفلسطيني، من خلال تاريخهم النضالي والمشرف من أجل القضية الوطنية الفلسطينية، ورفضهم لسياسة الضم و(صفقة القرن) والابتزاز الإسرائيلي، بكافة أماكن تواجدهم بالشتات والمحافظات الشمالية، وخصوصاً بالمحافظات الجنوبية.



وأعرب اشتيه، عن تفهم حقوق المتقاعدين العسكريين والهموم والمشاكل الحالية والمستقبلية، واعداً بتقديم وبمحاولة ما يلزم من توفير الراتب الشهري والرعاية الصحية، وأيضاً توفير الاحتياجات الرئيسة، في ظل معركة التحدي مع المحتل الإسرائيلي، وذلك لتعزيز صمود المتقاعدين العسكريين، رغم سياسة الابتزاز الإسرائيلية، وقرصنتها على أموال الشعب الفلسطيني من الأسرى والشهداء والجرحى.

رام الله - دنيا الوطن