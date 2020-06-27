حل أكثر من 90% من القضايا في مفاوضات سد النهضة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، أنه تم حل أكثر من 90 % من القضايا في المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة العملاق على النيل.



وقال بيان: إن لجنة مؤلفة من ممثلين للدول الثلاث وجنوب أفريقيا وشخصيات فنية من الاتحاد الأفريقي ستعمل على حل القضايا القانونية والفنية المعلقة،



وستصدر اللجنة تقريراً بشأن التقدم في المفاوضات خلال أسبوع، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



ومن المنتظر، أن تتوصل الدول الثلاث، لاتفاق فيما يتعلق بملء سد النهضة في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وذلك بعد وساطة الاتحاد الأفريقي؛ لإنهاء خلاف قائم على إمدادات المياه منذ عشر سنوات.