هنية: الشيخ ياسين أعاد الاعتبار لأصول الصراع مع العدو



رعاية العمل العسكري



وقال رئيس المكتب السياسي: "الشيخ ياسين، قاد بنفسه العمل العسكري، وكان يشرف على شراء السلاح، ووفر الدعم والمال، ورعى الفصائل، وكان يعطيها من المال والدعم لتستمر في عملها كما شكّل الشيخ الجيش الشعبي، كي لا تبقى المقاومة حصراً على كتائب القسام، وكان قائده الشيخ أحمد الجعبري، وتم دمجه مع الكتائب، وأصبح جسماً واحداً فالمقاومة كانت تسكن عقله وفكره منذ البدايات، فهو شيخ ثائر، وليس داعية ساكت".



وأضاف: "لقد شارك أحمد ياسين في أحداث كبيرة ومفصلية، منها المظاهرات التي خرجت في قطاع غزة، تطالب بإسقاط التوطين ونقل اللاجئين في القطاع إلى سيناء.



قائد وزعيم





وأوضح هنية، أن الشيخ ياسين، جمع بين صفة قيادة الحركة، والزعامة الوطنية، كما تحرك في اتجاه إعادة صعيد العمل المشترك، مشدّداً على أن الشيخ طالما آمن بالعمل الوطني المشترك، وكان من دعاة الدخول لمنظمة التحرير، وجمع بين صفتي القيادة والزعامة الوطنيتين، واتبع استراتيجية الانفتاح على الآخر، بالإضافة إلى أنه دومًا كان من المنظّرين للعمل المشترك، معتبرًا إياه عاملاً مهماً من عوامل التحرير والعودة.

ولفت هنية إلى أن الشيخ ياسين، ظاهرة تاريخية وعلامة فارقة في تاريخ الأمة والقضية، مات جسده ولم تمت مبادؤه وحركته، مشيراً إلى أنه حدد ثلاثة توجهات مركزية، وهي: الإسلام الحركي والمشروع الجهادي، والانفتاح السياسي، كما قاد مسيرة الجهاد على أرض فلسطين، رغم شلل جسده، وسبق الجميع في الجهاد وهو قعيد، وما فعله لم يقدر عليه الرجال.