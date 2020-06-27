إغلاق المحاكم الشرعية بنابلس وبيت لحم واستمرار تعليق محاكم الخليل





يأتي ذلك، اعتباراً من صباح الأحد الموافق 28/6/2020، ولمدة 48 ساعة، مع استمرار تعليق العمل في المحاكم الشرعية بمحافظة الخليل، بسبب انتشار وباء (كورونا) في المدينتين، وزيادة بؤر الفيروس.



وقال الهباش: "إن الغاية من قرار الإغلاق، هي مساعدة الجهات الصحية المختصة على ضبط الحالة الوبائية، ورسم خريطة المخالطين، وحفاظاً على صحة الموظفين والمراجعين"، داعياً الله أن يحفظ أبناء الشعب الفلسطيني من كل سوء، وأن يرفع عنا البلاء، إنه على كل شيء قدير.

رام الله - دنيا الوطنأصدر الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، قراراً بإغلاق المحاكم الشرعية في محافظة نابلس (محكمة البداية ومحكمة الاستئناف) والمحكمة الشرعية في محافظة بيت لحم.