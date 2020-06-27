حرس الحدود السعودي: رصد ثلاثة قوارب إيرانية بعد دخولها مياه المملكة





وشددت قوات حرس الحدود السعودية، على أنه لن "تسمح بأي تجاوزات في مياه المملكة".















رام الله - دنيا الوطنأفادت قوات حرس الحدود السعودي مساء اليوم السبت، بأنها رصدت ثلاثة قوارب إيرانية، بعد دخولها المياه السعودية يوم الخميس الماضي.وأضافت على أنه "تم توجيه عدة إنذارات للقوارب الإيرانية بعدها تم إطلاق طلقات تحذيرية"، وفق ما نقلت قناة (العربية).