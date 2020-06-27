عربي

حرس الحدود السعودي: رصد ثلاثة قوارب إيرانية بعد دخولها مياه المملكة

حرس الحدود السعودي: رصد ثلاثة قوارب إيرانية بعد دخولها مياه المملكة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قوات حرس الحدود السعودي مساء اليوم السبت، بأنها رصدت ثلاثة قوارب إيرانية، بعد دخولها المياه السعودية يوم الخميس الماضي.

وأضافت على أنه "تم توجيه عدة إنذارات للقوارب الإيرانية بعدها تم إطلاق طلقات تحذيرية"، وفق ما نقلت قناة (العربية).

وشددت قوات حرس الحدود السعودية، على أنه لن "تسمح بأي تجاوزات في مياه المملكة".






أخبار ذات صلة

حل أكثر من 90% من القضايا في مفاوضات سد النهضة

حل أكثر من 90% من القضايا في مفاوضات سد النهضة

30 مليون دولار تقدمها قطر لـ &#34;الصحة العالمية&#34; والتحالف العالمي للقاحات

30 مليون دولار تقدمها قطر لـ "الصحة العالمية" والتحالف العالمي للقاحات

منذ مايو.. أدنى حصيلة إصابات يومية تسجلها قطر بفيروس (كورونا)

منذ مايو.. أدنى حصيلة إصابات يومية تسجلها قطر بفيروس (كورونا)

السعودية تشهد تراجعاً طفيفاً بمعدلات الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

السعودية تشهد تراجعاً طفيفاً بمعدلات الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

العراق: 101 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

العراق: 101 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

توقعات سعودية بتلاشي (كورونا) قبل أن يتم اكتشاف اللقاح

توقعات سعودية بتلاشي (كورونا) قبل أن يتم اكتشاف اللقاح

مصر تعمل على تصنيع دواء (أفيجان) لعلاج (كورونا)

مصر تعمل على تصنيع دواء (أفيجان) لعلاج (كورونا)

الأمم المتحدة: أزمة الجوع تتفاقم في سوريا وتفشي (كورونا) قد يستفحل

الأمم المتحدة: أزمة الجوع تتفاقم في سوريا وتفشي (كورونا) قد يستفحل

التعليقات

الدنيا حكايات

كاتب إسرائيلي يُهدد الأردن

كاتب إسرائيلي يُهدد الأردن

شؤون فلسطينية

نشر حواجز شرطية بمركز محافظة بيت لحم تنفيذاً لقرارات الحكومة

نشر حواجز شرطية بمركز محافظة بيت لحم تنفيذاً لقرارات الحكومة

هنية: الشيخ ياسين أعاد الاعتبار لأصول الصراع مع العدو

هنية: الشيخ ياسين أعاد الاعتبار لأصول الصراع مع العدو

فلسطين: استمرار الارتفاع الكبير في معدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

فلسطين: استمرار الارتفاع الكبير في معدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

طاقم طبي بغزة يعلن إجراءه &#34;أضخم&#34; عملية جراحة أوعية دموية بالعالم

طاقم طبي بغزة يعلن إجراءه "أضخم" عملية جراحة أوعية دموية بالعالم

إصابة خمسة مواطنين بمواجهات مع الاحتلال بمنطقة &#34;عاطوف&#34; في الأغوار

إصابة خمسة مواطنين بمواجهات مع الاحتلال بمنطقة "عاطوف" في الأغوار

وزير الزراعة: نحن أمام ثلاثة مسارات للرد على مخطط الضم

وزير الزراعة: نحن أمام ثلاثة مسارات للرد على مخطط الضم

رأفت: القيادة الفلسطينية ستتابع تحركها السياسي والدبلوماسي بجميع أنحاء العالم

رأفت: القيادة الفلسطينية ستتابع تحركها السياسي والدبلوماسي بجميع أنحاء العالم

مجدلاني يوجه مطالبة لحركة حماس بشأن مخطط الضم

مجدلاني يوجه مطالبة لحركة حماس بشأن مخطط الضم

منوعات

شاهد: فخامة سيارة ياسمين صبري تثير التساؤلات

شاهد: فخامة سيارة ياسمين صبري تثير التساؤلات

نصائح غريبة من شاروخان لابنته المراهقة حول الشباب

نصائح غريبة من شاروخان لابنته المراهقة حول الشباب

وصلة رقص لبشرى وثراء جبيل على أغنية &#34;عود البطل&#34;

وصلة رقص لبشرى وثراء جبيل على أغنية "عود البطل"

هل ياسمين عبدالعزيز حامل بطفلها الأول من أحمد العوضي؟ هذه الصورة أثارت الشكوك

هل ياسمين عبدالعزيز حامل بطفلها الأول من أحمد العوضي؟ هذه الصورة أثارت الشكوك

يوسف الشريف يفاجئ جمهوره بالكشف عن اسمه الحقيقي وقصة رفضة ملامسة النساء

يوسف الشريف يفاجئ جمهوره بالكشف عن اسمه الحقيقي وقصة رفضة ملامسة النساء

خوفاً من (كورونا).. هوليوود تلجأ لـ&#34;إريكا&#34; من أجل فيلم تكلفته 70 مليون دولار

خوفاً من (كورونا).. هوليوود تلجأ لـ"إريكا" من أجل فيلم تكلفته 70 مليون دولار

بعد 34 يوماً من العزل.. سر إنقاذ حياة رجاء الجداوي

بعد 34 يوماً من العزل.. سر إنقاذ حياة رجاء الجداوي

كيف رد محمد رمضان على خبيرة أبراج تنبأت بتعرضه لحادث؟

كيف رد محمد رمضان على خبيرة أبراج تنبأت بتعرضه لحادث؟

بعد أيام من إصابتها بـ(كورونا).. منى إش إش تُعلن خبراً حزيناً

بعد أيام من إصابتها بـ(كورونا).. منى إش إش تُعلن خبراً حزيناً

هل وُضع سعدون جابر على جهاز التنفس الصناعي بسبب (كورونا)؟

هل وُضع سعدون جابر على جهاز التنفس الصناعي بسبب (كورونا)؟

عربي

حل أكثر من 90% من القضايا في مفاوضات سد النهضة

حل أكثر من 90% من القضايا في مفاوضات سد النهضة

حرس الحدود السعودي: رصد ثلاثة قوارب إيرانية بعد دخولها مياه المملكة

حرس الحدود السعودي: رصد ثلاثة قوارب إيرانية بعد دخولها مياه المملكة

30 مليون دولار تقدمها قطر لـ &#34;الصحة العالمية&#34; والتحالف العالمي للقاحات

30 مليون دولار تقدمها قطر لـ "الصحة العالمية" والتحالف العالمي للقاحات

منذ مايو.. أدنى حصيلة إصابات يومية تسجلها قطر بفيروس (كورونا)

منذ مايو.. أدنى حصيلة إصابات يومية تسجلها قطر بفيروس (كورونا)