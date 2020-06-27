"الصحة": وفاة مواطن من الخليل بفيروس (كورونا) واستمرار الارتفاع الكبير بعدد الإصابات



وقالت "الصحة" في تصريح صحفي عبر موقع (فيسبوك): إن مواطناً سبعينياً من الخليل، كان يُعالج في مركز (كوفيد- 19) في مدينة حلحول، توفي بعد إصابته بفيروس (كورونا)، مضيفة: أنه كان قد أصيب اليوم بجلطة قلبية حادة.



وكانت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، أعلنت مساء اليوم السبت، تسجيل 191 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، في محافظات الخليل ونابلس وجنين.



وأشارت الكيلة في تصريح لها، نشرته صفحة الوزارة عبر (فيسبوك)، إلى أن من بين الإصابات، هناك 179 حالة في محافظة الخليل، و10 حالات في محافظة نابلس، وإصابتين في جنين، ما يرفع حصيلة الإصابات اليوم، إلى 258 إصابة.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم السبت، أنه تم تسجيل وفاة جديدة لمواطن من الخليل بفيروس (كورونا) المستجد.