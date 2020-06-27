30 مليون دولار تقدمها قطر لـ "الصحة العالمية" والتحالف العالمي للقاحات

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

تعهدت قطر اليوم السبت، بتقديم عشرة ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية، وفق ما أعلن وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.



وأضاف الوزير القطري: أن المبلغ "لدعم التوصل السريع لإيجاد معدات لفحص وعلاج وتوفير لقاح لفيروس (كورونا)" .



وقال الوزير: إن هذه المساهمة ستكون إضافة لعشرين مليون دولار مقدمة للتحالف العالمي للقاحات، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وكان التحالف الذي تقوده منظمة الصحة العالمية قد دعا جهات مانحة من القطاعين الحكومي والخاص إلى المساعدة في جمع 31.3 مليار دولار خلال 12 شهراً المقبلة لتطوير علاجات ولقاحات لمكافحة مرض (كوفيد-19).